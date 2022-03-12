16-летний украинский футболист и его мать погибли от рук российских оккупантов

Российские оккупанты убили украинского футболиста 16-летнего Дмитрия Евдоченко из клуба "Атлет".

Трагедия произошла 11 марта, сообщает сайт столичного клуба.

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Вместе с юношей была убита и его мать - Марина Евдоченко. Сын и мама погибли при эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.

Автор: ФК "Атлет"

Ранее в бою за Киев пал смертью храбрых экс-защитник "Карпат" Виталий Сапило, а игрок ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва попавшей в его дом российской бомбы.