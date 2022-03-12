Футболист "Шахтера" вывез семью во Францию и отказался говорить о войне

Даниил Игнатенко. Фото: ФК "Бордо"

Украинскому футболисту "Бордо" Даниилу Игнатенко удалось вывезти свою семью во Францию.

Об этом рассказал сам воспитанник запорожского "Металлурга", контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру", информирует RMC Sport.

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"Чувствую себя очень хорошо. Я признаю, что последние несколько дней, до приезда моей семьи, были не очень легкими. Я благодарю клуб, который сделал все для моей семьи, чтобы уехать из Украины. Родные сейчас со мной", - сказал Игнатенко.

Футболист волнуется за отца и бабушку, которые остались в Украине. И заявил, что не следит за новостями в Украине, чтобы сосредоточиться исключительно на футболе.

"Я не хочу говорить о войне. Единственное, что я могу сделать, - это молиться за тех, кто остался там. Лучшее, что я могу сделать, - это продолжать играть", - добавил Даниил.

Футболист на правах аренды выступал за "Мариуполь", "Ференцварош" и "Днепр-1". Зимой об аренде Игнатенко объявил французский "Бордо". Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.