"Более 50 этнических украинцев завоевывали Кубок Стэнли": в прокат выйдет фильм о звездах НХЛ украинского происхождения

3 декабря выходит в прокат 90-минутная документальная лента о потомках украинских эмигрантов, которым покорилась главная вершина Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли.

Терри Савчук - самый известный голкипер в истории хоккея - был 100-процентным украинцем. Майк Босси - легендарный форвард "Нью-Йорк Айлендерс" 70-80-х - внук сичевого стрельца. Таких "Юки" - вплоть полусотни. И даже в жилах лучшего хоккеиста всех времен и народов - Уэйна Гретцки - течет 50 процентов украинского крови.

"Это было уже достаточно давно. Мы тогда закончили работу над предыдущим фильмом" Американская мечта "- об эмигрантах в Соединенных Штатах говорит в интервью "Футобл 24" журналист Николай Васильков .- И поскольку эта тема была для нас "живой", Владимир Мула, соавтор, режиссер и продюсер предложил: "Давай сделаем о хоккеистах из США и Канады. Это такой фон, где много наших .

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Оказалось, что более 50 этнических украинский завоевывали Кубок Стэнли. Это меня поразило. Ситуация очень диссонирующей с неполноценное украинским хоккеем, самой большой гордостью которого был "Сокол" - в свое время лишь третья команда в совке.

Автор: UKІ Владимир Мула и Волтер Грецки

Подкупало и то, что хоккейные эмигранты оказались не какими-то "седыми" персонажами из энциклопедий. Прекрасно помню Майка Босси, который четыре раза подряд завоевывал Кубок Стэнли с "Нью-Йорк Айлендерс". А он - Михаил Босый. Его дедушка боролся с советской властью, выехал за границу с большими проблемами и даже собирал деньги на свержение СССР.

Автор: UKІ Сйомки Джери Савчука

Или, например, Уэйн Грецкого или Гретцки, который в мире - number one. Я порасспрашивал молодежь - они не знают, кто это такой. Но в НХЛ никто не превзойдет статистику Грецкого, ноль шансов. Даже если бы он не забросил ни одной шайбы, то только по результативным передачам остался бы лучшим бомбардиром в истории. Еще перед съемками фильма я заинтересовался его историей".

Прозвище "Юки" (Ukey) получили хоккеисты в НХЛ из-за украинского происхождение.