"Барселона" хочет избавиться от 12 игроков

Опытный Артуро Видаль покинет "Барселону". Фото: Reuters

Испанская "Барселона" хочет провести серьезную чистку состава.

Руководство клуба готово расстаться сразу с 12 футболистами, сообщает Marca.

Из тех, кто входит в нынешний состав команды, это Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.

Также "Барса" хочет продать Карлеса Аленью, Рафинью, Жан-Клера Тодибо и Филиппа Коутиньо, которые вернутся из аренд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зидан покинул "Реал"

В текущем сезоне "Барселона" заняла 2-е место в чемпионате Испании, пропустив вперед "Реал".