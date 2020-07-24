Зидан покинул "Реал"

Лука Зидан играл за молодежные сборные Франции. Фото: Reuters

Вратарь Лука Зидан покинул мадридский "Реал".

Королевский клуб не стал продлевать контракт с сыном главного тренера команды, сообщает As.

Прошлый сезон француз провел на правах аренды в "Расинге" в Сегунде. Сейчас голкипер ведет переговоры с представителем французской Лиги 1 "Монпелье".

Лука Зидан был одним из конкурентов украинского вратаря Андрея Лунина в "Реале". Но мадридский клуб решил отказаться от услуг французского вратаря.

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Лука Зидан является воспитанником школы "Реала". Играл за молодежную команду "Кастилью". Провел два матча за первую команду "Реала", Прошлый сезон провел в "Расинге" Сантандер, где в 33 матчах пропустил 42 мяча.