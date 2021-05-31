"Аталанта" определилась с судьбой Малиновского

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Итальянская "Аталанта" не хочет продавать одного из лидеров команды 28-летнего Руслана Малиновского.

Президент клуба Антонио Перкасси хочет сохранить украинца в следующем сезоне, сообщает Tutto Atalanta.

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"В течение последних трех лет "Аталанта" имеет лучшую атаку в Серии А. Не знаю, как можно усилить команду в этом звене. Могу сказать, что Луис Муриель, Дуван Сапата и Малиновский точно останутся в команде. Их уход исключен", - сказал Перкасси .

По сообщению СМИ, в услугах Малиновского были заинтересованы "Челси" и "Интер". В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии отдав 11 голевых передач. Также его признали лучшим игроком "Аталанты" в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду лучшему футболисту месяца в Серии А.