Ярмоленко отреагировал на приход Луческу в "Динамо"

Андрей Ярмоленко выступал за первую команду "Динамо" 8 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поддержал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

По словам вингера "Вест Хэма", Луческу сможет научить футболистов чему-то новому.

"Я считаю, что это хорошо для пацанов. Хороший тренер. Я с Сидорчуком разговаривал. Он тоже одобрил.

Считаю, для них это хорошо. Научит ребят чему-то новому. Почему нет?" - сказал Ярмоленко в эфире Youtube-канала Влады Седан.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. С 2004 по 2016-й он тренировал "Шахтер".