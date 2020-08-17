Ярмоленко отреагировал на приход Луческу в "Динамо"

Бывший капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поддержал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.
По словам вингера "Вест Хэма", Луческу сможет научить футболистов чему-то новому.
"Я считаю, что это хорошо для пацанов. Хороший тренер. Я с Сидорчуком разговаривал. Он тоже одобрил.
Считаю, для них это хорошо. Научит ребят чему-то новому. Почему нет?" - сказал Ярмоленко в эфире Youtube-канала Влады Седан.
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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. С 2004 по 2016-й он тренировал "Шахтер".
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