Андрей Шевченко очаровал "Милан" в игре против "Барселоні"

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.
Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2004 году награду наконец-то выиграл украинец Андрей Шевченко.
В истории футбола три украинских игрока становились обладателями "Золотого мяча", и все они прошли через "Динамо". Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко были киевскими динамовцами. Шева стал единственным из них, кто получил "ЗМ" после перехода в зарубежный клуб. Лучшие годы карьеры звёздного форварда связаны с "Миланом", в составе которого он выиграл все возможные трофеи, включая "Ballon d'Or". Поистине золотое время для "россонери" и Шевченко – это 2003-й год. Тогда клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Италии. Но "Золотой мяч" украинский нападающий получил в 2004-м, когда "Милан" стал чемпионом страны и завоевал национальный Суперкубок. Украинец занял первое место в бомбардирской гонке Серии А, а также оформил хет-трик в матче за Суперкубок. В итоге в споре за "Золотой мяч" Шева уверенно опередил двух звёзд "Барселоны" – Деку и Роналдиньо. Последняя капля – дубль в ворота сборной Турции. Шевченко – второй бомбардир в истории "Милана" и лучший снайпер миланских дерби во все времена: в противостояниях "россонери" и "нерадзурри" он забил 14 мячей, превзойдя в том числе и легендарного Джузеппе Меаццу.
В итоге в споре за "Золотой мяч" Шева уверенно опередил двух звёзд "Барселоны" – Деку и Роналдиньо
Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина под Киевом. В 1979-м семья переехала в столицу, где Андрей пошёл в школу и стал делать первые шаги в футболе. Шевченко начинал играть за команду ЖЭКа, и на одном из детских турниров его заметил тренер детско-юношеской спортивной школы киевского "Динамо" Александр Шпаков, пригласив в свой класс. Несмотря на сопротивление родителей (отец Шевченко был военным и хотел, чтобы сын пошёл по его стопам), Андрей оказался в школе "бело-голубых", где и начал свою блистательную карьеру.
В занятиях Шевченко футболом в 1986-м наступил небольшой перерыв из-за аварии на чернобыльской АЭС, однако после возвращения домой Андрей снова придался любимому делу. В команде "Динамо", составленной из детей 1976-го года, Шевченко в 1990-м стал лучшим бомбардиром "Кубка Иана Раша" и получил в подарок бутсы из рук легендарного валлийца.
8 ноября 1994-го Шевченко дебютировал в основной команде киевского "Динамо", выйдя на поле в матче против донецкого "Шахтёра". Игравший в детстве в опорной зоне, в дубле "бело-голубых" Андрей был переведён на позицию форварда. В 93-м он стал лучшим снайпером "Динамо-2", так что последующее его привлечение к играм за основу было вполне закономерным. Спустя три недели после дебюта в главной команде "бело-голубых" Шева забил первый гол на высшем уровне, поразив ворота "Днепра". Еще через несколько дней Андрей забьет дебютный гол в Лиге чемпионов, поразив ворота "Баварии".
Шевченко становился чемпионом Украины в составе "Динамо" пять раз кряду. В сезоне 1995/96 он забил 16 голов в 31 матче чемпионата страны – тогда он первый раз заявил о своих бомбардирских качествах на взрослом уровне. В сезоне 1997/98 Шева оформил свой первый международный хет-трик, причём в ворота "Барселоны". В итоге Андрея признали лучшим украинским игроком Лиги чемпионов. А в сезоне 1998/99 Шева наконец стал лучшим снайпером чемпионата страны, забив в матчах лиги 18 мячей. К этому моменту нападающим, уже являвшимся основным игроком сборной Украины, проявляли интерес зарубежные клубы.
В 1999-м начался лучший и самый плодотворный этап в карьере Шевченко – 7 великолепных лет в "Милане". Итальянцы купили молодого нападающего за 25 миллионов долларов. Счёт голам в Серии А украинец открыл в первом же туре, поразив ворота "Лечче". Вскоре Андрей оформил хет-трик в искромётном матче против "Лацио", завершившемся со счётом 4:4. За весь сезон нападающий забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а комментаторы и болельщики с любовью прозвали его "Шева". Втом же 1999 году Шевченко забил знаменитый гол сборной России. В следующем сезоне украинец снова отметился 24-мя голами в матчах Серии А, но в споре бомбардиров его опередил аргентинец Эрнан Креспо, забивший 26. "Милан" эти годы пребывал без трофеев.
В 1999-м начался лучший и самый плодотворный этап в карьере Шевченко – 7 великолепных лет в "Милане
Только в сезоне 2002/03 "россонери" прервали чёрную полосу, выиграв Кубок страны и Лигу чемпионов. Шевченко пропустил несколько месяцев из-за травмы мениска, но блестяще провёл концовку сезона. Именно Шева забил решающий пенальти в послематчевой серии лигочемпионского финала против "Ювентуса", а позже Андрей стал автором единственного гола во встрече за Суперкубок УЕФА с "Порту". В споре за "Золотой мяч" в том году Шева занял четвёртое место.
Но через год украинец всё же взял заветный трофей. Все карты сложились так, что именно Шевченко должны были признать лучшим футболистом Европы. "Милан" впервые после успеха в 99-м выиграл Серию А, в которой Шевченко за сезон снова забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром. Кроме того, "россонери" благодаря хет-трику украинца в ворота "Лацио" стали обладателями Суперкубка Италии. В 2004-м без участия не отобравшейся на финальный турнир Украины прошёл чемпионат Европы в Португалии, на котором блестяще сыграл полузащитник хозяев Деку. Выиграли континентальное "золото" греки, у которых здорово себя проявили капитан Теодорос Загоракис и нападающий Ангелос Харистеас. Но никто из них не смог превзойти Шевченко.
В 2005-м украинский нападающий мог во второй раз выиграть с "Миланом" Лигу чемпионов, но в драматичном стамбульском финале "россонери" уступили "Ливерпулю" в серии пенальти, ведя по ходу встречи 3:0. Для Шевченко эта трагедия была особенной, поскольку именно он не забил решающий 11-метровый. Через два года "Милан" возьмёт реванш за это поражение, но уже без Шевченко.
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Весной 2006-го активно муссировались слухи об уходе Шевченко из "Милана". Болельщики "россонери" на последних матчах сезона буквально заполняли трибуны баннерами, на которых просили украинца остаться. Но Шевченко в итоге действительно покинул клуб, сославшись на его финансовые проблемы и заявив, что идёт на это исключительно по семейным обстоятельствам. За 7 лет в "Милане" Шева забил 175 голов и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Первое место по-прежнему занимает швед Гуннар Нордаль, на счету которого 221 мяч в футболке "россонери".
Новым клубом Шевы стал лондонский "Челси", который выложил за украинца без малого 31 миллион фунтов. В составе "аристократов" выиграл Кубки Англии и Лиги в сезоне 2006/07, а также Суперкубок страны-2009. Однако стать ключевым игроком "синих" Шевченко так и не смог, и виной тому травмы. За первые два сезона форвард перенёс две операции, а на третий и вовсе был отдан в аренду "Милану". И с каким бы упоением болельщики "россонери" не ждали возвращения его любимца, они уже увидели не того Шеву, с которым прощались двумя годами ранее. Украинец стал игроком ротации, который был результативен в контрольных матчах, но так и не смог забить за весь сезон в Серии А. Весной 2009-го руководство "Милана" сообщило о том, что не собирается продлевать аренду футболиста и выкупать его. Шевченко на лето вернулся в "Челси", куда перебрался и экс-тренер "Милана" Карло Анчелотти. Итальянец откровенно заявил нападающему, что не видит его в составе на матчи Лиги чемпионов, и тогда Шева принял решение вернуться домой – в Киев.
Шева отметился победным дублем в ворота шведов
Шевченко приняли на родине с огромной восторгом. На первый матч "Динамо" с его участием собрался полный стадион. Будучи уже ветераном, Шевченко не затерялся в рядах "бело-голубых" и смог провести на финише карьеры три весьма неплохих сезона. Киевляне в эти годы неизменно проигрывали борьбу за чемпионство, зато в 2011-м взяли Суперкубок Украины. Кроме того, Шевченко исправно забивал в лигочемпионских матчах. А на Евро-2012, матчи которого принимали Украина и Польша, Шева, капитан сборной, отметился победным дублем в ворота шведов. Правда, из-за травмы колена Андрей не смог полноценно отыграть на турнире, а его команда не сумела выйти из группы.
После Евро-2012 Шевченко объявил о завершении карьеры и попытался заняться политикой. Однако его партия не прошла в парламент, и звёздный форвард решил вернуться к футболу, поступив на тренерские курсы. Несмотря на то, что ему в течение нескольких лет предлагали работу и в сборной Украины, и в различных клубах, Шева отказывался, ссылаясь на обучение. Только завершив его и получив лицензию PRO, Шевченко приступил к работе, возглавив сборную Украины. На Евро-2016 его команда потерпела три поражения на групповом этапе и вылетела.На Кубок мира-2018 наша команда не отобралась, зато квалификацию Евро-2020, превратившегося в Евро-2021, преодолели блестяще, заняв первое место в группе.
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