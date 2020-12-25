Андрей Шевченко очаровал "Милан" в игре против "Барселоні"

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2004 году награду наконец-то выиграл украинец Андрей Шевченко.

В истории футбола три украинских игрока становились обладателями "Золотого мяча", и все они прошли через "Динамо". Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко были киевскими динамовцами. Шева стал единственным из них, кто получил "ЗМ" после перехода в зарубежный клуб. Лучшие годы карьеры звёздного форварда связаны с "Миланом", в составе которого он выиграл все возможные трофеи, включая "Ballon d'Or". Поистине золотое время для "россонери" и Шевченко – это 2003-й год. Тогда клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Италии. Но "Золотой мяч" украинский нападающий получил в 2004-м, когда "Милан" стал чемпионом страны и завоевал национальный Суперкубок. Украинец занял первое место в бомбардирской гонке Серии А, а также оформил хет-трик в матче за Суперкубок. В итоге в споре за "Золотой мяч" Шева уверенно опередил двух звёзд "Барселоны" – Деку и Роналдиньо. Последняя капля – дубль в ворота сборной Турции. Шевченко – второй бомбардир в истории "Милана" и лучший снайпер миланских дерби во все времена: в противостояниях "россонери" и "нерадзурри" он забил 14 мячей, превзойдя в том числе и легендарного Джузеппе Меаццу.

В итоге в споре за "Золотой мяч" Шева уверенно опередил двух звёзд "Барселоны" – Деку и Роналдиньо

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина под Киевом. В 1979-м семья переехала в столицу, где Андрей пошёл в школу и стал делать первые шаги в футболе. Шевченко начинал играть за команду ЖЭКа, и на одном из детских турниров его заметил тренер детско-юношеской спортивной школы киевского "Динамо" Александр Шпаков, пригласив в свой класс. Несмотря на сопротивление родителей (отец Шевченко был военным и хотел, чтобы сын пошёл по его стопам), Андрей оказался в школе "бело-голубых", где и начал свою блистательную карьеру.

В занятиях Шевченко футболом в 1986-м наступил небольшой перерыв из-за аварии на чернобыльской АЭС, однако после возвращения домой Андрей снова придался любимому делу. В команде "Динамо", составленной из детей 1976-го года, Шевченко в 1990-м стал лучшим бомбардиром "Кубка Иана Раша" и получил в подарок бутсы из рук легендарного валлийца.

После матча "Динамо" вместе с Ващуком и Шовковским. Фото Николай Бочек

8 ноября 1994-го Шевченко дебютировал в основной команде киевского "Динамо", выйдя на поле в матче против донецкого "Шахтёра". Игравший в детстве в опорной зоне, в дубле "бело-голубых" Андрей был переведён на позицию форварда. В 93-м он стал лучшим снайпером "Динамо-2", так что последующее его привлечение к играм за основу было вполне закономерным. Спустя три недели после дебюта в главной команде "бело-голубых" Шева забил первый гол на высшем уровне, поразив ворота "Днепра". Еще через несколько дней Андрей забьет дебютный гол в Лиге чемпионов, поразив ворота "Баварии".

Шевченко становился чемпионом Украины в составе "Динамо" пять раз кряду. В сезоне 1995/96 он забил 16 голов в 31 матче чемпионата страны – тогда он первый раз заявил о своих бомбардирских качествах на взрослом уровне. В сезоне 1997/98 Шева оформил свой первый международный хет-трик, причём в ворота "Барселоны". В итоге Андрея признали лучшим украинским игроком Лиги чемпионов. А в сезоне 1998/99 Шева наконец стал лучшим снайпером чемпионата страны, забив в матчах лиги 18 мячей. К этому моменту нападающим, уже являвшимся основным игроком сборной Украины, проявляли интерес зарубежные клубы.

Знаменитый "самолетик" Шевы. Фото Рейтер

В 1999-м начался лучший и самый плодотворный этап в карьере Шевченко – 7 великолепных лет в "Милане". Итальянцы купили молодого нападающего за 25 миллионов долларов. Счёт голам в Серии А украинец открыл в первом же туре, поразив ворота "Лечче". Вскоре Андрей оформил хет-трик в искромётном матче против "Лацио", завершившемся со счётом 4:4. За весь сезон нападающий забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а комментаторы и болельщики с любовью прозвали его "Шева". Втом же 1999 году Шевченко забил знаменитый гол сборной России. В следующем сезоне украинец снова отметился 24-мя голами в матчах Серии А, но в споре бомбардиров его опередил аргентинец Эрнан Креспо, забивший 26. "Милан" эти годы пребывал без трофеев.

В 1999-м начался лучший и самый плодотворный этап в карьере Шевченко – 7 великолепных лет в "Милане

Только в сезоне 2002/03 "россонери" прервали чёрную полосу, выиграв Кубок страны и Лигу чемпионов. Шевченко пропустил несколько месяцев из-за травмы мениска, но блестяще провёл концовку сезона. Именно Шева забил решающий пенальти в послематчевой серии лигочемпионского финала против "Ювентуса", а позже Андрей стал автором единственного гола во встрече за Суперкубок УЕФА с "Порту". В споре за "Золотой мяч" в том году Шева занял четвёртое место.

В 2004 году Шевченко опередил Деку и Роналдиньо. Фото Рейтер

Но через год украинец всё же взял заветный трофей. Все карты сложились так, что именно Шевченко должны были признать лучшим футболистом Европы. "Милан" впервые после успеха в 99-м выиграл Серию А, в которой Шевченко за сезон снова забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром. Кроме того, "россонери" благодаря хет-трику украинца в ворота "Лацио" стали обладателями Суперкубка Италии. В 2004-м без участия не отобравшейся на финальный турнир Украины прошёл чемпионат Европы в Португалии, на котором блестяще сыграл полузащитник хозяев Деку. Выиграли континентальное "золото" греки, у которых здорово себя проявили капитан Теодорос Загоракис и нападающий Ангелос Харистеас. Но никто из них не смог превзойти Шевченко.

В 2005-м украинский нападающий мог во второй раз выиграть с "Миланом" Лигу чемпионов, но в драматичном стамбульском финале "россонери" уступили "Ливерпулю" в серии пенальти, ведя по ходу встречи 3:0. Для Шевченко эта трагедия была особенной, поскольку именно он не забил решающий 11-метровый. Через два года "Милан" возьмёт реванш за это поражение, но уже без Шевченко.

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Весной 2006-го активно муссировались слухи об уходе Шевченко из "Милана". Болельщики "россонери" на последних матчах сезона буквально заполняли трибуны баннерами, на которых просили украинца остаться. Но Шевченко в итоге действительно покинул клуб, сославшись на его финансовые проблемы и заявив, что идёт на это исключительно по семейным обстоятельствам. За 7 лет в "Милане" Шева забил 175 голов и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Первое место по-прежнему занимает швед Гуннар Нордаль, на счету которого 221 мяч в футболке "россонери".

Один из немногих счастливых моментов в футболке "Челси". Фото Рейтер

Новым клубом Шевы стал лондонский "Челси", который выложил за украинца без малого 31 миллион фунтов. В составе "аристократов" выиграл Кубки Англии и Лиги в сезоне 2006/07, а также Суперкубок страны-2009. Однако стать ключевым игроком "синих" Шевченко так и не смог, и виной тому травмы. За первые два сезона форвард перенёс две операции, а на третий и вовсе был отдан в аренду "Милану". И с каким бы упоением болельщики "россонери" не ждали возвращения его любимца, они уже увидели не того Шеву, с которым прощались двумя годами ранее. Украинец стал игроком ротации, который был результативен в контрольных матчах, но так и не смог забить за весь сезон в Серии А. Весной 2009-го руководство "Милана" сообщило о том, что не собирается продлевать аренду футболиста и выкупать его. Шевченко на лето вернулся в "Челси", куда перебрался и экс-тренер "Милана" Карло Анчелотти. Итальянец откровенно заявил нападающему, что не видит его в составе на матчи Лиги чемпионов, и тогда Шева принял решение вернуться домой – в Киев.

Шева отметился победным дублем в ворота шведов

Шевченко приняли на родине с огромной восторгом. На первый матч "Динамо" с его участием собрался полный стадион. Будучи уже ветераном, Шевченко не затерялся в рядах "бело-голубых" и смог провести на финише карьеры три весьма неплохих сезона. Киевляне в эти годы неизменно проигрывали борьбу за чемпионство, зато в 2011-м взяли Суперкубок Украины. Кроме того, Шевченко исправно забивал в лигочемпионских матчах. А на Евро-2012, матчи которого принимали Украина и Польша, Шева, капитан сборной, отметился победным дублем в ворота шведов. Правда, из-за травмы колена Андрей не смог полноценно отыграть на турнире, а его команда не сумела выйти из группы.

После Евро-2012 Шевченко объявил о завершении карьеры и попытался заняться политикой. Однако его партия не прошла в парламент, и звёздный форвард решил вернуться к футболу, поступив на тренерские курсы. Несмотря на то, что ему в течение нескольких лет предлагали работу и в сборной Украины, и в различных клубах, Шева отказывался, ссылаясь на обучение. Только завершив его и получив лицензию PRO, Шевченко приступил к работе, возглавив сборную Украины. На Евро-2016 его команда потерпела три поражения на групповом этапе и вылетела.На Кубок мира-2018 наша команда не отобралась, зато квалификацию Евро-2020, превратившегося в Евро-2021, преодолели блестяще, заняв первое место в группе.