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четверг, 18 марта 2021 07:40

Учебные заведения выбирают по пяти критериям

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5 марта завершилась регистрация абитуриентов на сессию внешнего независимого оценивания. Каждый участник сдаст тесты по трем обязательным предметам: украинскому языку или украинскому языку и литературе, математике уровня "стандарт", истории Украины или иностранному языку.

Зарегистрированные вправе выбрать дополнительно два предмета. На выбор есть украинский язык и литература, история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.

По результатам ВНО абитуриенты могут поступать в высшие учебные заведения. На март 2021 года в Украине работает 281 учебное заведение полного высшего образования: университеты, институты, академии. Также 338 неполного - колледжи, техникумы, училища.

- Четыре из десяти украинских студентов не уверены, что правильно выбрали университет и специальность, - говорит 32-летний Егор СТАДНЫЙ, вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики. С сентября 2019-го по июль 2020 работал заместителем министра образования. Советует, как выбрать учебное заведение.

- Проведенное в университете время может принести моральное и материальное благополучие, а может потерять лучшие годы.

Относитесь к обучению, как к инвестиции. Определите, сколько зарабатывали бы сразу после школы, без профессии. Подсчитайте, сколько потратите денег на шесть лет учебы, жизни в другом городе. Обратите внимание, сколько зарабатывают молодые специалисты такой специальности. Посчитайте, когда окупится ваше обучение. Если более 10 лет - документы подавать не стоит.

В Украине действуют более 600 вузов. Как выбрать тот, который даст качественные знания?

- Напишите список желаемых. Есть пять правил отбора. Первое: вычеркните вузы, в которых есть коррупция. Второе: расспросите об обучении студентов. Если назовут четыре-пять преподавателей, к которым ходят на пары не по принуждению - заведение приличное. Третье: узнайте проходные баллы на специальность. Желательно, чтобы ваши одногруппники были с высоким уровнем знаний. Лучше быть слабым в сильной группе, чем сильным в слабой. Более сильные одногруппники будут тянуть вас вверх, более слабые - вниз.

Четвертое правило: ориентируйтесь на советы ведущих компаний-работодателей. Они провели огромную работу, отбирая рабочих из тысяч выпускников.

В качественных учебных заведениях студентам позволяют экспериментировать, приобретать практические навыки. Это обеспечивают студенческие организации, клубы, кружки, интеллектуальные события. Это дает студентам коммуникационный опыт, помогает ориентироваться в современных тенденциях. Это пятое правило выбора.

Как влияет на обучение карантин?

- Показателем успешного вуза является то, как он работает в режиме дистанционного обучения. Спросите у студентов, как оно организовано. Если через соцсети вайбер, телеграмм, мессенджер, обходите это заведение. Если в течение года там не удосужились запустить многофункциональную интернет-платформу для работы, то качество образование никакое.

Качественное образование можно получить только в больших городах?

- Не всегда. Киев ежегодно сдает позиции. В столице действует более 30 университетов, но качественное образование дают до 10. Есть не хуже предложения высшего образования в Сумах, Днипре, Ривне, Львове, Тернополе.

Почему же студенты из регионов мечтают именно о киевских университетах?

- Привлекают столичные зарплаты, которые можно получить в будущем. К выбору обучения в Киеве стоит подойти взвешенно. Нынешняя столица не комфортная для жизни. Через пять лет ситуация станет хуже. Возможно, придется уехать в родной город. И современный дистанционный формат работы дает возможность получать столичные зарплаты в регионах.

Как выбрать зарубежный университет?

- Наши абитуриенты поступают в непопулярные за рубежом вузы. Обычно это небольшие частные учебные заведения с сомнительной репутацией.

Поступайте туда, где есть жесткий отбор. Если вас привлекают в заведение, убеждают, что можете учиться без знания языка, не подавайте документы. Это обычный бизнес на студентах. О знаниях речь не идет. Без владения языком получить качественное образование невозможно.

Сейчас есть много фирм, которые помогают абитуриентам. Сопровождают от подачи документов до поселения в общежитие.

- Если абитуриент боится бюрократических оформлений, ему не стоит поступать в заведение вообще. Обучение для такого человека будет сложным. Не советую пользоваться услугами агентств по репетиторству для поступления в иностранные вузы. Они работают как агенты этих учебных заведений, получают от них зарплату.


Зачем поступают учиться в другие страны?

- Это - первый шаг для эмиграции. В будущем люди хотят остаться в этой стране. Советую ознакомиться с прогнозом необходимых на рынке профессий. Юристов и финансистов много везде, но работы им нет.

Выбрав в Польше специальность "международные отношения", бесполезно надеяться, что тамошние посольства будут брать на работу украинца, который окончил третьестепенный частный университет.

В университетах, академиях учатся почти 1,3 миллиона студентов, в училищах, колледжах - 172 тысячи. Почему большинство выбирают первые, а не вторые?

- В Украине есть миф непрестижности рабочих специальностей. Хотя выпускники колледжей часто имеют более высокие зарплаты, чем выпускники вузов. Автослесари, строители, крановщики, специалисты ресторанного бизнеса всегда будут иметь работу.

Чем отличается подход к смежным специальностям в университете и училище?

- Выпускник училища по специальности "автомобильное дело" может обслуживать машины, ремонтировать, совершенствовать. Выпускник университета с этой же специальностью - разрабатывать, проектировать. Заметьте, сколько в Украине нужно ремонтников автомобилей, а сколько - проектировщиков.

4 уровня аккредитации высших учебных заведений действуют в Украине. Вузы первого уровня - техникумы и училища - выпускают младших специалистов. Колледжи второго уровня - бакалавров. Институты и консерватории принадлежат к третьему уровню аккредитации, готовят специалистов. Вузы четвертого - университеты и институты - имеют право готовить магистров.

Автор: Владимир МУКАН
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18
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