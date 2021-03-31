Отапливать термодом в три раза дешевле

Почти 15 тыс. украинцев возвели дома по технологии термодом. Такие дома имеют самые высокие показатели энергоэффективности. Стены теплые, чем из традиционного белого или красного кирпича, дерева, ракушняка, газо-, пено-, керамо- или шлакоблоков.

Термодом - монолитный железобетонный дом, стены которого снаружи и изнутри изолированы пенопластом толщиной по 5 см. Такие возводят из термоблоков. Складывают их в ряды, как конструктор, внутрь заливают бетон.

Технологию изобрели в Италии в 1970-х. Через несколько лет ее переняла Германия. В 1976-м немецкая компания "Ренова-Термодом" наладила массовое производство термоблоков, продавала их по всей Европе. Уже в 1980 годах термодома стали популярны в США, Канаде, Израиле, Голландии, Финляндии.

В Украине первые термоблоки появились в 1995-м, когда вступили в силу государственные строительные нормы, регламентирующие особенности возведения жилья из пенополистирольных блоков несъемной опалубки. В 2004 году технология термодом получила звание "лучшее изобретение в области строительства".

Семья Мазур из села Гореничи под Киевом живет в термодоме 10 лет.

- Лет пять готовились к строительству, откладывали деньги, - рассказывает 42-летний Максим Мазур. - Жена с детьми выбирали проект, меняли его с архитектором, учитывали пожелания всех. Участок тоже распланировали. Нарисовали, где будут стоять дом, гараж, летняя кухня, беседка. Выбирали разные материалы отделки. Я изучал особенности каждой технологии.

Дом Мазуров имеет площадь 300 кв. м.

- Строили большой, просторный, чтобы хватило места для всех, с учетом потенциальных потребностей, - продолжает Мазур. - Чтобы не пришлось через несколько лет что-то достраивать. Понимали, что отопление таких объемов обходиться дорого, какое бы топливо не выбрали. Поэтому наибольший акцент делали на энергоэффективности. Поинтересовался технологиями. Не просто говорил с консультантами магазинов читал в интернете, а изучал таблицы энергоэффективности, теплопотерь. Общался с хозяевами таких.

Мазуры остановились на технологии термодом. Закупили блоки, пригласили специалистов с опытом.

- Тогда к нам сходились все соседи, называли чудиками, - говорит Максим Игоревич. - Но через несколько лет мы поняли, что это самый теплый и комфортный дом, который можно возвести.

Для сравнения взяли четырех знакомых, которые имеют дома такой же площади из газобетона, кирпича, деревянных брусьев и керамоблоков. Они утепляли их качественными материалами, напаковывали датчиками и компьютерами, создавали так называемые умные дома. Однако мы все равно сжигаем газа меньше. По сравнению с кирпичным домом - в три раза, газобетонным и керамоблочным - в два раза, деревянным - на 30 процентов.

Последние два-три года приобретает популярность технология возведения домов из СИП-панелей, или сэндвич-панелей. Это канадская технология. Они такие же теплые, как и наш дом. Однако, на мой взгляд, это не дома, а большие собачьи евробудки. Внутри все скрипит, трясется, во время ветра гудит, гремит. Нет ощущения надежности.

56-летний Евгений Дмитрук из города Буча под Киевом живет в термодоме пять лет.

- Стены из термоблоков работают по принципу термоса, - рассказывает Дмитрук. - не пропускают холод с улицы, потому что снаружи обиты пенопластом. А изнутри не впитывают в себя тепло, потому что также изолированы. Полная температурная инертность.

Первые два года мужчина не отапливал дом, потому что делал ремонт, у него не было котла и газа.

- Зимой в каждой комнате стояло ведро с водой, - говорит Евгений Дмитрук. - Ни разу не покрылось льдом. В самые сильные морозы перестраховывался, на весь дом ставил электрический дуйчик. Температура не опускалась ниже 6 градусов тепла.

- В термодоме важно утеплить все элементы, не только стены, - говорит 45-летний Андрей Павличенко из Боярки Киевской области. В термодоме площадью 90 кв. м живет три года. - Чтобы добиться энергоэффективности, надо изолировать фундамент, дверные и оконные откосы, пол, потолок, окна.

Павличенко обивал полистиролом все детали, которые могут промерзать снаружи или впитывать тепло изнутри.

- Перекрытия между этажами делал деревянные, - продолжает. - Потому что плиты - это несколько тонн холодного бетона в доме. Если и берете такие, то изнутри оббейте их пенопластом, чтобы не впитывали тепло из дома.

Штукатурку делал гипсовую. Она теплее, чем цементная, но слабее и уязвима к влаге.

- Лестницу на второй этаж делал из дерева, - говорит Андрей Павличенко. - В отделке брал минимум плитки, камня, синтетических пластиков. Все материалы покупал теплые или инертные - дерево мягких пород, пробка, бамбук, бумага. Вместо холодного ламината - теплый паркет и доски, вместо пластиковых подоконников брал деревянные.

Тепловизором определил, что больше всего тепла выходит через окна.

- Чтобы свести потери на ноль, надо ставить двойные окна, параллельно, на расстоянии друг от друга, - добавляет Павличенко. - Внешнее окно - вровень с фасадом, внутреннее - со штукатуркой в ​​доме. Между ними образуется воздушная подушка шириной 15 сантиметров, сколько позволяет толщина стены. У окон не будет подоконников. Немного неудобно, не уютно, зато тепло.

За зимний месяц сжигает 60-70 куб. м газа.

- Если на улице солнечно, отключаем котел, - говорит 37-летняя Вера Иванько из Днипра. В термодоме живут четыре года. - Тепла солнечных лучей достаточно, чтобы обогреть комнату.

Советует строить дом в зависимости от географического расположения участка.

- Окна ставьте на южной стороне, - добавляет Иванько. - Это позволит экономить не только на отоплении, но и на освещении.

Армопояса заливать не нужно

- Во время строительства было несколько приятных бонусов, - рассказывает 39-летний Роман Сердюк, возвел термодом три года тому назад.

- В термодоме не надо покупать бетонные перемычки над окнами или дверями. Достаточно положить арматуру в блоки. Так же экономил и на армопоясах, которые делают перед перекрытием или крышей. Традиционно люди делают на стене опалубку из досок, внутрь заливают бетон. А в термодоме достаточно положить в крайний ряд три-четыре арматуры.

Вентиляцию делают в каждой комнате

- При строительстве владельцу термодома стоит готовиться к непредвиденным расходам, - говорит 37-летний Александр Шумейко из села Софиевская Борщаговка Киевской области. В термодоме живет пять лет. Указывает на особенности.

- Стены термодома не дышат, - продолжает. - В каждой комнате надо делать вентиляцию. Я делал естественную, без дополнительных моторов и турбин. Заложил пластиковый короб в каждую комнату, на чердаке свел их все в один и вывел в вентиляционный дымоход.

Канавы для прокладки кабелей, труб водопровода и отопления в пенопласте делать легче, чем в кирпиче или газобетоне. Их прорезают ножом.

- Но есть и недостаток, - говорит Александр Шумейко. - Все провода надо дополнительно вкладывать в гофру, лучше металлическую. Это требования безопасности. Штукатурку на пенопласт не положишь, потому что отпадет. Перед этим стену надо зачистить теркой, затянуть армирующей сеткой и фасадным клеем.

Указывает на недостатки при эксплуатации дома.

- На обитую пенопластом стену труднее повесить картину, полку, кухонный шкаф, телевизор или бойлер, - говорит Шумейко. - Надо брать длинные толстые дюбели или анкеры, чтобы крепить к бетону внутри. Хорошо, что это стоит делать один раз.

Следующий неприятный момент - бетонные стены создают препятствия для радиосигналов. Сигнал от вай-фай роутера не пробивает две-три стены, на каждом этаже надо ставить отдельный. Так же слабо берет сигнал комнатное радио, антенна телевизора или мобилка.

7 дней возводят стены одного этажа термодома площадью до 200 кв. м бригада из трех рабочих. За день выставляют и заливают бетоном два ряда термоблоков - это 50 см стены. Перед монтажом перекрытия или крыши коробка должна выстоять 21 день. Тогда бетон окрепнет полностью.

Фундамент изготовляют из термоблоков

- "Квадрат" готовой стены термодома весит 360 килограммов, - говорит строитель 40-летний Василий Гапон из Киева. Возвводит термодома. - А кирпичной толщиной 50 сантиметров - почти тонну. Фундамент под термодом можно делать слабее.

Советует выливать термофундамент.

- Мы выкапываем ров шириной и глубиной 70 сантиметров, - продолжает Гапон. - Укладываем на его дно армопояс и половину рва заливаем бетоном. Снизу получается монолитная лента фундамента шириной 70 и высотой 35 сантиметров. Ее прочности хватит для двухэтажного дома. Сразу на нее ставим термоблоки, заливаем внутрь бетон. Четыре ряда - и наш фундамент на 65 сантиметров выше уровня земли. Если заказчик желает, можем поднять еще на 25, 50 или 75 сантиметров. Обтягиваем армосеткой, фасадным клеем и засыпаем вокруг землей. Получается утепленный фундамент. Не промерзает от земли.

Эффект сводят на нет мелкие ошибки

- При возведении термодома важно не допускать ошибок, - говорит столичный строитель Игорь Миронюк, 50 лет. - Маленькие сведут на нет весь эффект.

Термоблоки имеют пазы, как у деталей конструктора "Лего". Их укладывают плотно друг в друга.

- Щелочка толщиной сантиметр - это мостик холода, - рассказывает Миронюк. - Десяток таких на дом, и весь термоэффект пойдет коту под хвост. Бетонный фундамент также стоит утеплить. Советую обить снаружи полистиролом на глубину до 50 сантиметров и заштукатурить. Пенопласт лучше не брать, потому что он слабый, будет оббиваться.