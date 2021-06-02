Подержанные иномарки подешевеют

В апреле украинцы купили 10 тыс. новых автомобилей - на 11% больше, чем в марте. Спрос на них растет третий год подряд. Семь из десяти новых машин - кроссоверы. Это полноприводные пятидверные машины, которые раньше называли "джипами" - по марке американского производителя внедорожников "Джип".

Больше всего украинцы берут корейские "Киа Спортедж" и японские "Тойота Рав4".

- Долго в пятерке самых популярных новых машин держатся французские легковушки "Рено Сандеро", "Рено Логан" и кроссовер "Рено Дастер", - говорит автоэксперт Тарас Брязгунов, 35 лет. - Недорогие и относительно качественные. Хотя модель "Аркана" от того же "Рено" не стала популярной. Потому что ее собирают в Украине из российских комплектующих.

У украинцев неизменные вкусы.

- Любят "Тойоты", хоть они и недешевые, - рассказывает. - Потому что бытует миф, что "Тойота" не ломается. К китайским внедорожникам отношение предвзятое. Однако в последние годы эти производители сделали рывок в развитии. Машины качественные и хорошо укомплектованы.

За год украинцы покупают 80-90 тыс. новых легковушек. Подержанных - в три раза больше. Чаще всего везут 8-10-летние машины из Европы.

- Там популярны небольшие седаны и универсалы, - говорит Тарас Брязгунов. - Например, "Рено Меган", "Фольксваген Пассат", "Шкода Октавия". Преимущественно оснащены дизельными двигателями. Но в Европе постоянно усиливают экологические требования. Немцы, французы и австрийцы пытаются избавляться от машин на тяжелом топливе. Продают в Украине.

Последние три-четыре года к нам все чаще везут так называемые "битки" из США. Это автомобили, которые попали в аварию и их разыграли на американском аукционе. В Украину доставляют на морских кораблях-контейнеровозах, ремонтируют.

- "Битки" дешевые, имеют честную историю, настоящий пробег. Американцам проще купить новый автомобиль, чем восстанавливать поврежденные. Распродают за копейки. Их машины много укомплектованы, относительно новые. К нам везут 2-3-летние.

Электромобилей в Украине продают больше, однако их все равно мало.

- Они дорогие, - говорит Тарас Брязгунов. - Новые стоят от миллиона гривен, за исключением китайского "Джака".

С 2015 года популярные модели подешевели на 15-20%.

- Это касается не только битых автомобилей из США или Канады, но и евроблях, - добавляет. - Перенасыщение рынка подержанными иномарками снижает цены на машины. Так будет и дальше, бывшие в употреблении автомобили будут дешеветь.

50 тысяч гривен в среднем стоит "ЗАЗ - Славута", сделанная в 2009-2010 годах, которая имеет пробег 100 тыс. км

Приемник "Ауди" включался сам

Недорогая машина в возрасте 10 лет может быть достаточно надежной. Главное условие - Не поврежденный кузов и заботливый уход, считает автомеханик Юрий Сорока, 38 лет.

- Даже бюджетные 10-летние "Фольксвагены Поло" или "Шкоды Фабии" с пробегами более 150 тысяч не будут доставлять хлопот, если за ними ухаживали, - говорит он. - Двигатель и кузов машин такого возраста в норме. А мелкие болячки есть у всех. У нерадивых людей авто за 10 лет превращается в ведро с гайками, потому что не устраняют проблемы на начальном этапе. К нам как-то попала "Ауди" с исправным двигателем, но со сломанной сигнализацией, приемником, сам включался и разряжал аккумулятор. Рукоятка коробки передач отпадала. Владельцы подобных машин не следят за уровнем масла, не меняют его вовремя. То же самое с охлаждающей жидкостью. Она была мутная. Советую покупать авто, которое имело одного владельца.