На поминальный стол не ставят спиртное

Умершего человека поминают сразу после похорон. Обед устраивают в кафе или дома у покойного. Длится до 2 ч.

- На стол ставят приборы и для покойного, - говорит 60-летняя Ольга Свистун, организатор поминальных обедов из Мелитополя Запорожской области. - Сначала вокруг пустого места садятся ближайшие родственники, остальные рассаживаются по принципу родства.

На человека готовят около 0,5 кг еды.

- Обязательно должно быть коливо - поминальная кутья со сладкой подливкой. Ее освящают на панихиде в церкви. Зерна символизируют воскресение, мед - сладкую загробную жизнь. Тремя ложками колива обед начинается и заканчивается.

Готовят выпечку, компот и кисель. Также - салаты, закуски, мясные блюда, колбасную и сырную нарезки, котлеты, блины, рыбу, картофельное пюре, соленья, конфеты или печенье. По желанию подают холодец, голубцы, блюда из рыбы. Спиртное церковь не рекомендует. В пост мясо не добавляют. Оставшиеся блюда отдают людям, чтобы поделились с родственниками.