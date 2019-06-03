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Зависли над пропастью - Фарион раскритиковала новое правописание

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Зависли над пропастью - Фарион раскритиковала новое правописание
Ирина Фарион: "Все удельные украинские формы невозможно скрыть, потому что это колоссальная заслуга группы людей, которые в 1990-х вытащили их на поверхность. Я тоже об этом не знала. У меня был шок, когда я открыла для себя эти нормы. Я вспомнила бабушку свою, которая мне говорила "дай соли", а я исправляла и говорила, что "соли", а "солі" Фото: ukrreporter.com.ua

Два варианта написания слов в новой редакции украинской правописания вредят языку, считает філолог Ирина Фарион.

"Если бы в нашем уголовном кодексе было записано "можно воровать" и "можно не воровать", в каком бы государстве мы с вами жили? Если бы в нашем Административном кодексе было написано можно поступать так или иначе. Мы уже имеем Статью 10 Конституции, где в первой части написано, что украинский язык является государственным, а во второй части написано, что мы защищаем русский язык, язык оккупанта. И что мы имеем в государстве? Есть сплошные языковые битвы, они не прекратятся.

Это раздвоенное сознание, связанное с длительным колониальным наследием. Поэтому допускать вариант Афины / Афины - это допускать украинский вариант и российский вариант. Прекрасно! У нас русский язык допущен даже хваленым языковым законом, который недавно приняли во внимание. Допустили форму "аудитория" и "авдитория". Если так, то допускаем русский форму в словах иноязычного происхождения", - объясняет Ирина Фарион, пишет "Главком".

Она считает, что в комиссии правописанию работали советские люди, которые не хотят ничего менять. Так же как значительная часть нашего общества. Они просто привыкли к такой речи.

"Катастрофа с правописанием апострофа. В одних словах он пишется, в других - не пишется. И все это дети должны учить? Если компьютер москали пишут с мягким знаком после "п", то тогда украинским разрешено поставить апостроф. А там где москали не пишут мягкий знак после гласных, то украинцы имеют эти слова произносить по-французски. Например "бюст" и "бюджет". Это требует изменений.

Правописание должно отражать природу языка. "Бюст" и "бюджет" не отражают природу украинского языка. Французского - да, российского - да, потому что губные у них мягкие, а у нас губные никогда не бывают мягкими. Если мы создаем правописанию комиссию, то разрабатываем фундаментальные нормы правописания, а не делаем косметический ремонт на чужих руинах. И таким образом дальше узакониваем статус советского языка. Это правописание для меня не указ. Я как писала по нормам 1929 года, так и буду писать. Такая странная избирательность свидетельствует о том, что правду на самом деле забетонировать уже невозможно.

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Все удельные украинские формы невозможно скрыть, потому что это колоссальная заслуга группы людей, которые в 1990-х все вытащили на поверхность. Я тоже об этом не знала. У меня был шок, когда я открыла для себя эти нормы. Я вспомнила бабушку свою, которая мне говорила "дай соли", а я исправляла и говорила, что не "соли", а "солі". Это памятник тем людям в 1999 году надо было ставить, которые рассказали нам правду о языке.

Нынешняя правописания комиссия не могла этого не учесть. Но они нашли этот гибридный вариант, который отражает общий образ мышления общества, не ведет нас вперед, а консервирует старое, чужое, колониальное и постколониальное. Если мы хотим перепрыгнуть пропасть, то это следует делать резко, а не зависать над ней", - продолжает.

Новая редакция правописания вводит феминитивы. Мовознавиця считает, что вводить их нужно умеренно.

"Приехала было я на эфир на Кропивниччине. Мне журналисты рассказали, что их заставляют через какие-то письменные рекомендации от общественных организаций за европейские деньги называть меня профессоршей, докторшей и мовознавицею. Я от этого просто припухла! Вы что, ненормальные? Вот когда соберется комиссия по вопросам словообразования в Академии наук, тогда поговорим. Потому что это компетенция Института украинского языка.

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Включение феминитивив - это внешнее указание, якобы изменения в украинском языке лоббируют западные доноры, которые работают с украинскими общественными организациями. Однозначно это надо сделать, чтоб не общественные организации это определяли, чтоб не феминистские кружки. Нужно, чтобы эксперты сели и написали историю этого вопроса. Женщины у нас очень мощные и сильные. Не надо таким образом их насиловать. Они сами определят, когда и что будет действовать.

Если есть учительница, то это не значит, что должна быть членкиня. Вот эта барышня идет в шортах, почему я не должен быть в шортах? Вот такая логика. Нет, я не должен быть в шортах потому, что мне нравятся штаны", - рассуждает Ирина Фарион.

Новую редакцию украинского правописания утвердил Кабинет министров 22 мая. Его разрабатывали три года.

"Со времени принятия последней редакции правописания в 1989 произошло много изменений в языке. Таких слов как стартап, интернет, буллинг, айфон не существовало. Надо было урегулировать их написание, - рассказывает 57-летний Максим Стриха, сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. - Есть еще и сложное историческое наследие. С 1933 украинский сближали с русским. С независимостью встал вопрос о восстановлении правописания 1928-го".

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Дата
03
июня

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