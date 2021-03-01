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понедельник, 01 марта 2021 15:18

Волонтеры взялись помочь бариста и официантам с украинским языком

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Волонтеры взялись помочь бариста и официантам с украинским языком
Волонтеры поделились с работниками советами по изучению языка. Фото: pexels.com

Волонтеры поделились с официантами и бариста киевских заведений своим опытом изучения украинского языка.

Когда сфера обслуживания перешла на украинский, блогер Богдан Логвиненко предложил помочь работникам. Он собрал волонтеров, сообщает "5 канала".

На его призыв откликнулось около 20 волонтеров и учреждений.

"Свою презентацию я разделила на несколько блоков. 1-е - то, что я сама чувствую как клиентка, мне важно, чтобы со мной говорили на украинском. 2-е - это общеупотребительные суржиковые формулировки, я слышу и стараюсь сама искоренять из своей речи, так как все мы люди", - сказала участница акции журналистка Ярина Семчишин.

О переходе на украинский рассказали телеведущие Андрей Сайчук и Леся Вакулюк. Сайчук родился в России и переходил на украинский. Вакулюк учила польский для работы.

"Нужно слушать радио, я смотрела еще польское телевидение, читала польские книги, читала польские медиа, чтобы видеть, как они выстраивают предложения, ходила в театры. И собственно разговаривать, не бояться - это самое главное", - рассказала телеведущая.

После встреч организаторы планируют создать руководство для работников сферы обслуживания.

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"Будем делать такой словарик для сферы обслуживания, через такие встречи собственно тоже может быть немного более понятно, с чем возникают проблемы", - рассказал Логвиненко.

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Против обслуживания на украинском языке 20% респондентов.

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