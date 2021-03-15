В Турции открыли курсы украинского языка

В конце марта в столице Турции Анкаре начинается онлайн-изучение украинского языка как иностранного в двух группах уровня А1 и А2.
"Начинаем запись в группы изучения украинского языка уровня А1 и А2. Если среди ваших турецких родственников, друзей или знакомых есть желающие овладеть украинским языком, обязательно поделитесь с ними этой информацией", - говорится в сообщении Украинского союза в Анкаре в Facebook.
Приобщиться к занятиям могут турецкоязычные студенты со всего мира.
В группе А2 занятия будут проходить онлайн субботам и воскресеньям, с 12:30 по 14:00. Расписание группы А1 составят позже, в зависимости от набора слушателей.
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Группа уровня А2 начинает занятия 20 марта, группа А1 - 5 апреля.
Записаться можно через почту [email protected]
Общественная организация "Одесса украиноязычная" запускает бесплатные онлайн-курсы для детей. В выходные дни будут дистанционно учить общаться на украинском.
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