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вторник, 20 августа 2019 12:24

В Израиле будут изучать украинский язык

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В Израиле будут изучать украинский язык
Украина и Израиль подписали ряд важных соглашений Фото: vesti-ukr.com

Украина и Израиль подписали соглашение о содействии изучения иврита в украинских учебных заведениях. В свою очередь, в Израиле введут изучение украинского языка.

Соглашения подписали во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Еспресо.TV.

Соглашения подписали посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит был в марте 1999-го. Официальная церемония проходила в Мариинском дворце. Был подписан ряд важных украинского-израильских документов. После встречи стороны приняли участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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