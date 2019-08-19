Зеленский встретился с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Это первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит был в марте 1999 года, пишет Espreso.tv

Руководитель израильського правительства приехал в Украину впервые за 20 лет.

Официальная церемония встречи проходит в Мариинском дворце.

Позже будет церемония подписания украинской-израильских документов.

После встречи Зеленский и Нетьянгу примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв катастрофы Бабьего Яра.

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Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли в начале 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля. Годовой товарооборот между странами составляет $1,34 млрд.