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среда, 25 сентября 2019 10:28

Украинский язык презентовали в Швеции

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Украинский язык презентовали в Швеции
Украинский институт в Швеции рассказал местным школьникам и студентам об украинском языке Фото: sweden.mfa.gov.ua

В Стокгольме при поддержке Представительства Европейской комиссии состоялся ежегодный Европейский день языков. Украинский институт в Швеции рассказал об украинском языке.

"Институт впервые принял участие в мероприятиях и представил украинский язык шведским школьникам и студентам. Волонтеры организации в течение суток помогали заинтересованным ученикам выучить украинский алфавит, правила произношения и написания на украинском языке", - говорится на официальном сайте Посольства Украины в Королевстве Швеция.

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День европейских языков отмечается ежегодно 26 сентября. Имеет целью укрепление языковой идентичности европейцев и соблюдение уважения к языкам других народов.

В рамках праздника представили украинский стенд, который знакомит с ключевыми событиями украинского-шведских отношений. На нем можно увидеть традиционную украинскую куклу-мотанку, алфавит и информационные вкладыши.

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии.

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