Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 369
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5500
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 819
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3447
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1864
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6507
Фото
Все фото
7
2
38
6
6
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Видео
Все видео
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 477
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 12:25

Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык

  Комментировать
Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык
Иностранцы будут изучать украинский язык во Львове Фото: vseosvita.ua

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии, сообщает Всеосвіта.

Все они педагоги, предприниматели, журналисты, служащие, работники международных организаций. В украинском языке видят инвестиции в будущее. Каждый хочет сотрудничать с Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета

"В течение трех недель студенты существенно пополнят знания о нашем государстве. Они увидят, что несмотря на то, что на политической карте Европы Украина появилась относительно недавно, на самом деле это тысячелетняя нация.

Мы хотим показать, что украинским языком составлены сотни тысяч народных песен и написано лучшие современные литературные произведения. Также они смогут приобщиться к украинским традициям и попробовать себя в отдельных их проявлениях х", - говорит директор Центра украинистики Ярослав Герасим.

Программа также содержит разнообразные экскурсии и мастер-классы.

Ребенку надо объяснять разницу между украинским и русским языками. Тогда он не будет смешивать их и говорить на суржике, считает филолог Ольга Шевчук-Клюжева.

Если родители часто переключаются с одного языка на другой, то надо практиковать длительное использование исключительно одного из них. Это очень действенный инструмент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 41900
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 29801
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 21510
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 20242
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19568
Сьогодення
Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке
Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке Просмотров: 4320
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
 Просмотров: 5265
В Раде взялись за отсрочку языкового закона
В Раде взялись за отсрочку языкового закона 1 Просмотров: 2007
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
 4 Просмотров: 12089
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
 2 Просмотров: 4671
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 1829
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua