Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык

Иностранцы будут изучать украинский язык во Львове Фото: vseosvita.ua

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии, сообщает Всеосвіта.

Все они педагоги, предприниматели, журналисты, служащие, работники международных организаций. В украинском языке видят инвестиции в будущее. Каждый хочет сотрудничать с Украиной.

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"В течение трех недель студенты существенно пополнят знания о нашем государстве. Они увидят, что несмотря на то, что на политической карте Европы Украина появилась относительно недавно, на самом деле это тысячелетняя нация.

Мы хотим показать, что украинским языком составлены сотни тысяч народных песен и написано лучшие современные литературные произведения. Также они смогут приобщиться к украинским традициям и попробовать себя в отдельных их проявлениях х", - говорит директор Центра украинистики Ярослав Герасим.

Программа также содержит разнообразные экскурсии и мастер-классы.

Ребенку надо объяснять разницу между украинским и русским языками. Тогда он не будет смешивать их и говорить на суржике, считает филолог Ольга Шевчук-Клюжева. Если родители часто переключаются с одного языка на другой, то надо практиковать длительное использование исключительно одного из них. Это очень действенный инструмент.