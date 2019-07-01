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понедельник, 01 июля 2019 11:05

У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса

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У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
Андрей Богдан предлагает предоставить статус русскому языку, как региональному в Донбассе. Фото: nv.ua

Статус регионального для русского языка на Донбассе предлагает предоставить председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан. В то же время заявил, что выступает против второго государственного языка в Украине.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - говорит политик.

На вопрос РБК-Украина "может, проще сразу сделать русский вторым государственным?" ответил:

"Нет. Я сам из Львова, у меня там" бандеровцы ", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".

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На вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан ответил: "Давайте тогда всех заставим говорить на украинском? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

В сети высмеяли нового сотрудника Администрации президента Николая Богославца.

На своей странице в Facebook он написал пост о том, что начал работать в Администрации Зеленского и описал задачи, которыми он будет заниматься. В нескольких предложениях сделал около 10 ошибок.

Богославец написал: "мижнародне спивробитництво", "тихнична допомога", "инвестиції в Украину". Были сделаны ошибки в словах "акредитований", "зв'язки" и допущены пунктуационные неточности.

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