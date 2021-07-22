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четверг, 22 июля 2021 16:37

Телеканал не согласен с обвинениями языкового омбудсмена

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Телеканал не согласен с обвинениями языкового омбудсмена
Канал "Украина" откинул обвинения языкового омбудсмена Иллюстрация: mediasat.info

Канал "Украина" не согласился с обвинениями уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя о нарушении каналом норм языкового законодательства.

Представители канала заявили в комментарии для "Детектор медиа": "Мы отвергаем обвинения в нарушении законодательства. Всегда работали и работаем в правовом поле."Медиа Группа Украина" уже прокомментировала нормы языкового закона", - отметили представители.

Еще 15 июля "Медиа Группа Украина" высказалась о введении очередных норм языкового закона, по которым языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Медиагруппа отметила, что "не будет останавливаться на пути замещения русскоязычного телеконтента украиноязычным. Но главным вызовом для себя считает делать это максимально качественно, концентрируя все производственные силы прежде всего на премьерном оригинальном продукте".

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По результатам мониторинга секретариата уполномоченного по защите государственного языка обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами.

Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года. Нарушения обнаружили на каналах "Інтер", "Україна", ICTV, "Мега", "НТН", "К1".

На телеканале "Інтер" зафиксировали шесть нарушений: д/с "Следствие вели", т/с "Вещдок". Особый случай", м/ф "Лиса и заяц", х/ф "Гостья из будущего", х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", т/с "Таисия". "Україна" - пять нарушений: х/ф "Ложный письмо", т/с "Немая", х/ф "Не забытая", т/с "Беглецы", т/с "Дом Надежды". "Мега" - два нарушения: т/с "Мистическая Украина", т/с "Секретные территории". ICTV - два нарушения: т/с "Секретные двери", т/с "На троих". "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

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Дата
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