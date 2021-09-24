Театры проверили на соблюдение языкового закона

Только два государственных театра показывают спектакли только на украинском. Фото: pexels.com

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка исследовал выполнение норм языкового закона государственными театрами.

Проанализировали выполнение языковой нормы семью театрами, относящимися к сфере управления МКИП.

"Откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. Информация, предоставленная Министерством культуры и информационной политики Украины, охватывает восемь месяцев текущего года и содержит данные за период, когда норма еще не вступила в силу", - говорится в сообщении.

На 1 сентября 2021 года полностью проводили представления на государственном языке только в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве и Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Там все представления на украинском.

Три национальных театра сопровождают представления дубляжом. В Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко в Киеве из 132 спектаклей 89 исполнялись на государственном языке, 43 - на другом языке и были переведены.

Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 провели на государственном языке, 88 переводили.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве 16 спектаклей были на государственном языке, 318 перевели.

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета три спектакля сыграли на государственном языке, 102 - на другом. 45 из них перевели.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей на иностранном языке 19 перевели.

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"Относительно театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют обращения к нам, будем принимать меры государственного контроля за использование государственного языка", - добавили в секретариате.

С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, зрелищные мероприятия должны проходить на государственном языке. Коммунальные и государственные театры должны показывать спектакли на украинском языке или сопровождать переводом. Музеи должны использовать украинский. Дублировать информацию можно на любом языке.