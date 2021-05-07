Отменили региональные языках

В Виноградове и Берегове Закарпатской области суд отменил региональные языки. Официальный статус имеет только украинский язык.

"Событие радостное и одновременно печальное. А печальное оно потому, что мне понадобилось два года судов, чтобы Закарпатская областная прокуратура сделала хоть какие-то шаги к отмене этих решений, а в результате даже не приложилась к этому. Более десятка судебных заседаний, трижды суды апелляционной инстанции, чтобы получить это счастливое сообщение", - написал в Facebook общественный активист Святослав Литинский.

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Автор: facebook.com/svyatoslav.litynskyy

Еще в конце 2020 года языковой омбудсмен Тарас Креминь требовал от местных советов отменить решение о функционировании региональных языков. Уполномоченный по защите государственного языка обращался к генпрокурорке Ирине Венедиктовой и просил через суд отменить соответствующие решения. Кремень отмечал, что несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей.