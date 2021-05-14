Не менее 20 миллионов: как вернуть украинцев из-за рубежа

Кремень рассказал о своих связях с украинцами за рубежом. Фото: "НикВести"

Украина должна разработать и утвердить целевую программу реинтеграции иностранных украинцев.

"Сегодня не менее 20 миллионов граждан украинского происхождения проживают за рубежом. Нам нужно говорить не только о важности сохранения украинского языка за океаном, в Европе, Австралии, Африке, Азии, но и думать о том, каким способом можно утвердить украинский язык за рубежом, тем самым усилив цементирующий фактор украинских общин. С другой стороны, стоит начать решать проблемы, из-за которых молодежь продолжает стремительно выезжать за границу", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он рассказал об онлайн-встречах с украинскими общинами за рубежом.

"Нам удалось наладить сотрудничество с общинами Бразилии, Аргентины, Португалии, Испании, стран Балтии. Мне кажется, что все они в ожидании того, когда наконец Украина сможет на полную раскрыть двери и комплексно отнестись к реинтеграции иностранных украинцев в Украину", - сказал Кремень

Добавил о необходимости ускорить выдачу удостоверений иностранных украинцев.

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"У нас должна быть разработана и принята целевая государственная программа реинтеграции иностранных украинцев. Также должен быть учет студентов - иностранных украинцев, в том числе по регионам, специальностям, образовательными программами, условиями проживания", - сказал Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, в каком регионе больше всего нарушается языковое законодательство. Восток Украины значительно более украиноязычный, чем юг. Местные власти на юге довольно медленно выполняют языковой закон и не хотят переводить школы на украинский.