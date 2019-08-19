Мораторий на русский язык признали законным

Мораторий приняли на Львовщине в 2018 году. Фото: "Твой город"

Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на Львовщине признали законным.

Об этом постановил Верховный Суд 15 августа 2019. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Суд признал, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права, удовлетворяя иски о признании противоправным и недействительным решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

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Депутаты львовского облсовета поддержали мораторий 18 сентября 2018.

Авторы "моратория на русскоязычный культурный продукт" на Львовщине не конкретизировали, что именно предлагают запретить. Решение вызвало критику правозащитников. Аналитик из гражданской сети "Опора" Александр Неберикут сравнил мораторий со службой эвакуаторов.