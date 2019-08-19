Мораторий на русский язык признали законным

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1656
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 351
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1638
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2025
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1917
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1359
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6642
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1692
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
В Киеве украинизировали магазин
В Киеве украинизировали магазин
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Имею такое окружение - сын Порошенко рассказал о языке в своей жизни
Имею такое окружение - сын Порошенко рассказал о языке в своей жизни
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4662
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1638
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2025
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6642
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4745
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 1566
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 15:44

Мораторий на русский язык признали законным

  Комментировать
Мораторий на русский язык признали законным
Мораторий приняли на Львовщине в 2018 году. Фото: "Твой город"

Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на Львовщине признали законным.

Об этом постановил Верховный Суд 15 августа 2019. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Суд признал, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права, удовлетворяя иски о признании противоправным и недействительным решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, зачем запрещать русскоязычные песни

Депутаты львовского облсовета поддержали мораторий 18 сентября 2018.

Авторы "моратория на русскоязычный культурный продукт" на Львовщине не конкретизировали, что именно предлагают запретить. Решение вызвало критику правозащитников. Аналитик из гражданской сети "Опора" Александр Неберикут сравнил мораторий со службой эвакуаторов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мораторий на русский язык признали законным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 195160
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 31843
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 24156
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 23716
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 15 Просмотров: 18497
Сьогодення
Стало известно, кто претендует на должность уполномоченного по защите государственного языка
Стало известно, кто претендует на должность уполномоченного по защите государственного языка Просмотров: 1260
Не выгодно - рассказали про русскоязычные классы на Донбассе
Не выгодно - рассказали про русскоязычные классы на Донбассе 1 Просмотров: 1917
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
 5 Просмотров: 8388
В Киеве украинизировали магазин
В Киеве украинизировали магазин
 1 Просмотров: 1233
Сколько украинцев не владеют английским языком
Сколько украинцев не владеют английским языком 2 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
15
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 1047
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua