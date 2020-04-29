Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента

Ирина Козак-Кедич из Киева провела языковой эксперимент в начале года. Фото предоставлено Ириной Козак-Кедич

"Этот год дал понимание, что без языка, мы никто, - говорит Ирина Козак-Кедич из Киева. Женщина работает стоматологом в частной клинике. Там провела эксперимент - в течение недели разговаривала с пациентами только на украинском. О результатах рассказывает корреспонденту Gazeta.ua.

Я решила проверить, насколько клиентам важен язык обслуживания

Никого не заставляла и не отказывала в лечении. Просто начала говорить на украинском. Когда пациенты обращались ко мне по-русски, делала вид, что не понимаю. Директор моей клиники - русскоязычный, но дал мне добро на это, - объясняет медик. - Вот заходит человек и приветствует: "Добрый день". Я отвечаю на украинском. И легко он переходит на него. Никто из-за этого не покинул клинику. Лишь один новый пациент был, который отказался лечиться у меня из-за "языкового вопроса". И через неделю пришел. Оказалось, прекрасно разговаривает на государственном. Я доказала, что люди свободно переходят на украинский. Эксперимент закончился, но я до сих пор пользуюсь только им. Мечтаю открыть свой собственный кабинет и назвать "Стоматология для украиноязычных людей".

Украинским пользуется и в общественных местах.

Была неприятная ситуация в ресторане на Крещатике, - вспоминает Ирина Козак-Кедич. - Ко мне обратилась по-русски официантка. Когда я попросила разговаривать на государственном, ответила, что она из России и вовсе не знает украинского. Мне так и не нашли официанта, который общался бы со мной на украинском. Больше меня там не будет.

Считает, что исправлять ситуацию нужно начинать со школы

Учителя преподают на украинском, а в перерывах в разговоре между собой и учениками переходят на русский. Я объясняю себе это тем, что так делают публичные люди, первые лица государства, - рассуждает врач. - Когда президент говорит на украинском, то он делает это как по принуждению. Будто выталкивает его из себя, ему трудно и неприятно. Вне эфира говорит на языке агрессора. Мы все неидеальны. Я тоже употребляю суржик и диалекты. Но стараюсь улучшить язык - смотрю фильмы, читаю книги, изучаю словари. Удалила русский язык из настроек смартфона, пользуюсь поисковиками исключительно на украинском. Чтобы усовершенствовать язык, главное - говорить на нем много и везде.

Окончательно перейти на украинский решила в 2014-м.

Родители-киевляне всю жизнь разговаривали на украинском. Я - на русском, потому что в моей молодежной среде считалось так моднее.

Украинский якобы используют только приезжие из деревни. Окончательно перейти на украинский решила в 2014-м. Я начала интересоваться словарями, появились любимые слова, например "балакати" и "файно". Теперь бывает, спрашивают, не с Западной Украины ли я родом, когда слышат меня. Если 14-летняя дочь и 11-летний сын переходят на русский, делаю им замечание". Был случай, за который до сих пор стыдно. Приехал иностранец полечить зубы. Пришел с тещей. Я почему-то решила, что русский он точно будет знать. Он молчал. В конце приема его сопровождающая говорит: он готовился ко встрече, выучил несколько фраз на украинском и надеялся, что я на нем буду разговаривать.