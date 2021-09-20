15% кандидатов в чиновники не сдали экзамен по украинскому языку

Всего выдали 22 265 сертификатов о владении государственным языком. Фото: Pexels

15% чиновников и претендентов на госдолжности не сдали экзамен по украинскому языку.

Выдали 22 265 сертификатов, сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская на брифинге.

Данные о результатах экзамена есть в открытом доступе на сайте комиссии. Все могут по фамилии найти сертификат в Реестре государственных сертификатов.

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Демская рассказала, что во время 2-часового экзамена то поколение, которое привыкло в школе писать тесты, лучше проходило тестирование и хуже письменную часть. Старшое поколение провалило тесты. Однако оценка сбалансировалась.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным. 19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном. 9 августа Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила условия экзамена на уровень владения украинским для госслужащих. Отведенное для сдачи экзамена время сократили с 2 ч. до 30 мин. Только продолжительность экзамена для лиц, желающих приобрести гражданство Украины, не сократили. Количество тестов в письменной части уменьшили, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать только монолог.