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четверг, 25 ноября 2021 18:15

В нижнем белье и с пикантных ракурсов: чем поражали пользователи Twitter в этот "нюдсочетверг"
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В Twitter каждый четверг пользователи сети публикуют голые фото. Большинство из них фотографируются в нижнем белье или показывают только часть тела.

Те, кто поддержал традицию и использовал хештег #нюдсочетверг, имеют разные цели: от способа самовыражения и принятия своего тела до политических акций.

Gazeta.ua подготовила самые пикантные снимки в стиле ню.

Пользователь с ником @__Hey_July предстала в комплекте красного нижнего белья. А @mariagovori позировала в темноте.

Мужчина, подписанный в сети как @dimasuperpeach, сфотографировал голого себя с интересного ракурса. Пользователь с никнеймом @shoppopalo пикантно приподняла футболку.

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Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Фото: twitter.com/shoppopalo
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками

"Нюдсочетверг" - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления "нюдсочетвергов" уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб набрал популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники "нюдсочетверга" не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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