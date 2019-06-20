"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью

Бабушка стала веб-кам моделью. Фото: 24sata.hr

Замужняя бабушка Эбби Робертс стала веб-кам моделью, чтобы обеспечить себя и своего больного мужа.

Подробностями поделилось британское издание Mirror.

Пока ее муж-инвалид, 58-летний Соррен, смотрит спортивные передачи, Эбби снимает интимные видео для заказчиков в соседней комнате.

"Я работаю по 8 часов в день. Меня называют трудоголиком, но мне просто нравится это делать", - прокомментировала бабушка.

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По словам женщины, она может работать по 7 дней в неделю. Эбби влюбилась в своего мужа 18 лет назад, хотя знала о его инвалидности.

"Неважно кто зарабатывает деньги, когда ты очень любишь человека, который рядом с тобой", - поделилась Эбби.

Ранее супружеская пара практиковала смену половых партнеров, но после сердечного приступа Соррену нельзя заниматься сексом.

"Я больше не могу быть активным в постели. Мне жаль, что Эбби тяжело работает, но нам необходимо на что-то жить", - ответил мужчина.

Эбби спокойно относится к тому, что ее могут увидеть внуки. Женщина считает, что сексуальное воспитание неотъемлемая часть жизни.

Сексуальная жизнь и предпочтения некоторых настолько удивляет, что их записывают в книгу рекордов. Самые горячие из них собраны в подборке.