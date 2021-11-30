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вторник, 30 ноября 2021 13:12

Секс-шоп – от начала до наших дней

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  Секс-шоп – от начала до наших дней
Секс-шоп – от начала до наших дней

Как часто вы заходите в секс-шоп? В наше время люди стали открытыми для всего, что касается секса. Большинство не боится говорить о своих желаниях и получать удовольствие от физической близости.

Первый секс-шоп в мире появился недавно, но потребность в удовлетворении сексуального желания была всегда. И это доказывают прошлое и настоящее магазинов для взрослых.

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История секс-шопа

Первый интим-магазин появился в Германии в 1962 году. Его основатель – не развратный мужчина или девушка легкого поведения, а абсолютно добропорядочная жена и мать Беата Узе. Она была пилотом военного самолета во время Второй мировой войны и первой женщиной-каскадером.

После войны Беате пришлось продавать мелочи, чтобы как-то выжить. В это время, общаясь с разными женщинами, она поняла, что одна из проблем многих пар заключается в недостатке секса из-за страха нежелательной беременности.

Информации о женском организме и интимных отношениях в то время почти не было, поэтому Беата Узе выпустила брошюру "Текст Икс", в которой были изложены основные факты. В 1951 году женщина начала продажу по почте презервативов и книг "Гигиена брака".

В 1962 году Беата Узе открыла первый в мире sexshop. С одной стороны, покупателей было очень много, а с другой – бизнес-леди пришлось выдержать общественное осуждение, агрессию и многочисленные судебные иски. Но времена меняются, и в конце 80-х Узе вручили награду за сексуальное просвещение, а открывшийся в Берлине музей эротики назвали в ее честь.

Производство и продажа товаров для взрослых быстро развивались. Вслед за Германией секс-шопы начали появляться во многих странах, есть среди них и специализированные. Например, в 1974 году в Нью-Йорке открылся sexshop для женщин, в котором была создана максимально комфортная атмосфера, чтобы избавить дам от смущения.
В некоторых странах существуют интим-магазины для религиозных людей. Их цель – объяснить, что сексуальное удовольствие не противоречит религии. Ассортимент секс-шопа для верующих не сильно отличается от стандартного, но на товарах нет откровенных изображений и надписей.

Современные производители разрабатывают секс-игрушки для людей с инвалидностью, аллергией, чрезмерной чувствительностью к вибрации.

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Развитие секс-шопа в Украине

В СССР первый секс-шоп открылся в Москве в 1991 году при медицинском центре. Его основали сексологи и венерологи с целью просвещения и помощи людям, ведь в Советском Союзе тема секса была табуирована. В день открытия возле интим-магазина выстроилась гигантская очередь, желающие чуть не снесли двери. Со всего СССР приезжали люди, в том числе медики, чтобы изучить и ознакомиться с представленным на витринах.

Не удивительно, что в 1998 году открылся sexshop и в Украине. Находился он в Киеве на Подоле. С тех пор рынок товаров для взрослых достиг огромного масштаба.
Официальных данных о количестве секс-шопов нет, известно лишь, что в Украине их больше, чем в некоторых других европейских странах. Более того, качество обслуживания и ассортимент во многих украинских офлайн и онлайн интим-магазинах лучше, чем в соседних Германии и Польше, а цены при этом ниже. Предприниматели отметили рост числа зарубежных покупателей за последние несколько лет.

Пандемия также внесла вклад в развитие сеск-шопов. Во время карантина большинство покупок происходит в онлайн формате.

Секс-шопы появились недавно, но быстро стали популярными, ведь желание секса заложено в нас природой.

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