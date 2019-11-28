Правительство предоставит кредит на жилье для переселенцев

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. Фото: polilog.com.ua

Правительство утвердило порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья для переселенцев и участников боевых действий на Донбассе.

Изменениями к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусмотрено новую бюджетную программу "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья", с объемом финансирования 200 млн грн.

27 ноября правительством был утвержден Порядок использования этих средств — 100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПО и 100 млн грн для кредитования участников АТО и ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию более чем 25 или реконструировано более 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен оплатить первоначальный взнос не менее 6%.

Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Перечень лиц, которые в текущем году получат кредит, принимается комиссией, состав которой утверждает Минрегион.

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Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины. В Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПО АТО. За счет распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 человек.