Переселенцы рассказали, что помогает адаптироваться в новых городах

80% переселенцев адаптировались на новом месте

Несмотря на экономические вызовы, переселенцы в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами. Об этом свидетельствует опрос, который проводит Международная организация по миграции.

Результаты исследования опубликовали на сайте МОМ.

Около 62% опрошенных переселенцев сообщили, что находятся в нынешнем месте жительства более трех лет. Они заявили, что даже после окончания конфликта не намерены возвращаться в свои места жительства до перемещения. В некоторых областях, в частности в Киевской, Черниговской, Волынской и Черновицкой, доля таких лиц составляет 60% и более.

Лишь один процент опрошенных переселенцев хотели бы поехать работать за границу. Большинство вполне адаптировались на новом месте и полностью доверяют местному населению в своем нынешнем месте жительства. В этом им помогает жилье, постоянный доход, занятость, новые знакомые, поддержка населения.

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Среди источников доходов, кроме зарплаты, вспоминают государственную помощь. Более половины переселенцев продолжают арендовать квартиры, дома или комнаты. Только 15% опрошенных живут в собственном жилье.

"Агентство ООН по вопросам миграции продолжает регулярно обновлять и анализировать комплексные данные Национальной системы мониторинга. Мы также предоставляем прямую помощь ВПЛ и людям, подвергшимся последствий конфликта в Украине, - отмечает Глава Представительства МОМ в Украине д-р Томас Лотар Вайс, - С 2014 года при поддержке доноров мы смогли помочь около 300 000 людям, которые приняли участие в наших программах гуманитарной помощи, поддержки самозанятости и микропредпринимательства, социального сплочения. И мы продолжим эту деятельность, ведь нужды пострадавших от конфликта в Украине остаются значительными".

МОМ проводит регулярные опросы о ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине с марта 2016 года. В последнем, 11-м раунде, проведенном в сентябре 2018 года, 2405 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4025 - по телефону.