Для детей с проблемами слуха и зрения создали онлайн-школу английского языка

Фото: Предоставлено Татьяной

Более 100 детей с проблемами слуха, зрения и детей из семей переселенцев изучают английский дистанционно. Об этом Gazeta.ua рассказывает Татьяна из Луганска. Она более 16 лет помогает адаптироваться молодежи с инвалидностью, воплощает различные социальные проекты и отстаивает права людей с инвалидностью. В 2015 году она с волонтерами создали дистанционную школу "Бригантина".

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"В 2104 году ко многим переселенцам предвзято относились. Некоторые дети категорически отказывались идти к новые школы. Особенно те, кто жил в общежитиях в Одессе, - рассказывает Татьяна, - Поэтому создали онлайн школу для обучения. Через Скайп учили играть на гитаре, делать изделия из соломки и проводили различные конкурсы рисунков. Также начали заниматься английским".

Автор: Предоставлено Татьяной Сейчас все преподаватели проекта - волонтеры, работают бесплатно

До сих пор для детей с инвалидностью и из семей переселенцев онлайн обучение важно. Татьяна отмечает, что желающих приобщиться больше, чем учителей.

"В школе дети с проблемами слуха и дети с проблемами зрения не изучают английский язык вообще. Они уже лишены возможности общаться на английском языке. Хотя существуют различные методики обучения для таких детей, - рассказывает Татьяна, - У нас есть семьи, где дети здоровы, а у родителей инвалидность. Они переехали жить в отдаленные села. В школу должны идти несколько километров по бездорожью. Дети сами не могут ходить, особенно зимой. И сопровождать их некому".

Занятия по английскому языку длятся по часу два раза в неделю. Проходят через Скайп. Группы формируют по возрасту. Занимаются сейчас 10 групп по 6-7 детей в каждой.

"У нас преподают две писательницы. Очень творческие и любят детей. Читают книги детям, разбирают вместе рецепты, - рассказывает Татьяна, - Занятия не статичны. С детьми учителя делают зарядку. Подключают и родителей к урокам. Потому что очень важна поддержка семьи".

Автор: Предоставлено Татьяной Занятия по английскому языку длятся по часу два раза в неделю

Ученикам нужно иметь скоростной интернет. Это единственное требование к родителям.

"Был молодой парень в Харьковской области. Он сирота, помочь было некому и имел тяжелую травму. Жил в доме престарелых. Парень мечтал учиться, - вспоминает Татьяна, - Обращались к провайдеру интернета и просили помочь. Сначала отказывали, потому что дом находится за городом. Но потом протянули кабель за свой счет. Очень тронула ситуация. Представляете, как расширяются возможности того парня, который лежит совсем один в комнате".

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Сейчас у проекта нет финансовой поддержки. Занятия проводят на волонтерских началах.

"Было бы замечательно, если бы человек, который знает английский, мог бы выделить час в неделю для этих детей. Мы работаем с очень бедной аудиторией. Английский для них - это возможность стать более конкурентными на рынке труда, - отмечает Татьяна, - Например, в другом подобном проекте, английский помог врачу устроиться в международную компанию и сейчас женщина получает в пять раз больше".

Автор: Предоставлено Татьяной Английский в школах не преподают детям с проблемами слуха и зрения

В планах - разработка интернет-платформы для курсов. Где дети могли бы иметь доступ к материалам и заниматься в удобное для них время.

"Многие дети получили психологические травмы и переходят на онлайн или дистанционное обучение. Некоторые потеряли возможности часто видеть родителей, - рассказывает Татьяна, - Например, когда родители живут в Луганске, а дети с проблемами слуха и передвижения живут в интернатах в Кременном или Сватово. Дети продолжают там учиться, потому что других вариантов нет. А родителям не так просто к ним ездить и постоянно пересекать линию разграничения".

Татьяна родом из Луганской области, является руководителем общественной организации молодежи с инвалидностью. Занимается общественной и правозащитной деятельностью. Помогает восстанавливать социальные выплаты и защищать права людей с инвалидностью, адаптацией детей и молодежи с инвалидностью.

В Сумах семья переселенцев создала специализированный центр "Счастливые дети", что помогает развивать детей с аутизмом. Чтобы оплатить аренду, приобрести оборудование и нанять специалистов – продали квартиру в Донецке.