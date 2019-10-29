Сельский голова самостоятельно смастерил вертолет

Построил вертолет в домашнем гараже, не имея авиационного образования

Председатель села Косовская Поляна Раховского района на Закарпатье Федор Митрюк собственными руками соорудил вертолет. Чтобы поднять в небо свое творение изобретателю-любителю понадобилось два года.

К разработке вертолета Федора Митрюка привели мечта летать и желание новаторства, пишет Закарпатье онлайн.

Построил вертолет в домашнем гараже, не имея авиационного образования. Чтобы собрать всю необходимую информацию о летательном аппарате, прочитал не один десяток пособий.

Закарпатский вертолет одноместный. В нем более тысячи деталей. Мужчина рассказывает, каждую из них самостоятельно перебирал с десяток раз. Все для того, чтобы максимально усовершенствовать собственное творение.

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Работу над созданием вертолета он совмещал с ежедневными должностными обязанностями. Уже 13 лет Митрюк возглавляет село Косовская Поляна. Говорит, крестьяне о его любви к изобретательству хорошо знают, поэтому когда узнали о существовании вертолета, почти не удивились.

На достигнутом останавливаться не собирается. Сейчас работает над новым летательным аппаратом с соблюдением всех технических характеристик. Говорит, он не будет уступать ни одному профессионально построенному вертолету.

Изобретатель из Луцка спроектировал в своем гараже авто весом менее трехсот килограммов. Назвал разработку "Люльколит", ведь построена она на базе мотоколяски.