Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей

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Львовянин 68-летний Николай Маслюх в своем доме имеет комнату-музей. За 5 лет собрал более сотни экспонатов.

"Никогда не считал, сколько их у меня. Если кто-то выбрасывает что-то ценное - забираю домой. Это мое хобби. Раньше у меня была очень интенсивная работа. Работал медицинским представителем. Вышел на пенсию, а энергию надо куда-то девать, - рассказывает Николай Петрович . - К нам в гости часто приходят друзья, смотрят на мой музей и удивляются, зачем я древности собираю. А потом и свои старинные вещи приносят ".

Немало экспонатов в свой музей мужчина покупает.

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"Однажды товарищ рассказал, что в Самборе, на рынке, женщина продает старые жернова. Приехал, разговорился. Выяснилось, что женщина с Лемковщины. Из-под Сянока, села Смильник. Ее выселили во время операции Висла. Жернова женщина забрала с собой в Самбор. Моя мама Анна - тоже из той деревни. Женщина вспомнила ее и рассказала, как она в детстве приходила на тех жерновах работать. Продала мне их за две сотни гривен. Эти жернова - самый ценный экспонат.

Имею и форму для запекания, в форме барашка. Когда-то в таких на Пасху пекли хлеб. Есть школьные принадлежности для черчения, бинт времен Первой мировой от Красного креста. Старый проигрыватель с пластинками, который прослушиваем, когда пьем кофе. Есть еще и гибель - инструмент отца моей жены Оксаны. Он был столяром. Комната, в которой устроил музей - его мастерская".

На ратуше города Самбор, что на Львовщине, работают часы, которым больше века. Чтобы следить за городским временем, в горсовете есть специальная должность - часовщика. С 2004-го Игорь Варивода ежедневно в восемь утра приходит запускать и, при необходимости, настраивать механизм. О работе часов рассказал корреспондентам Gazeta.ua