"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)

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На ратуше города Самбор, что на Львовщине, работают часы, которым больше века. Чтобы следить за городским временем, в горсовете есть специальная должность - часовщика. С 2004-го Игорь Варивода ежедневно в восемь утра приходит запускать и, при необходимости, настраивать механизм. О работе часов рассказал корреспондентам Gazeta.ua.

"Максимум имею времени до полудня следующего дня, чтобы прийти и запустить часы, иначе гири, которые дают ход, полностью опустятся и он остановится. Вес каждой из трех гирь - 70 килограммов. Когда-то их поднимали вручную, как ведро из колодца за трос. Предыдущий часовщик установил электрические моторчики и упростил этот способ", - рассказывает 71-летний Игорь Иванович.

"Амплитуда хода деревянного маятника изменяется от атмосферного воздействия. Когда высокая влажность, материал расширяется и часы могут идти с опозданием минута-две в сутки".

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Часы, рассказывает, по заказу городского совета привезли из Чехословакии в 1885-м. Приобрели за 1 тыс. злотых. Изготовил - Людвиг Хайнц. Он в те времена также ремонтировал пражские часы, что работают еще с XV в.

"В советские времена часы не работали. В 1980-е их отремонтировал Михаил Лихвар и шли до 2003-го. Тогда зимой Михаил сломал ногу и не мог починить. Обратился ко мне, потому что вместе работали на сельхозтехнике. Я сделал тогда анкерное колесо - часы поработали 40 минут и снова остановились. Тогда заменил все втулки и работают до сих пор", - говорит Игорь Варивода.

В Мукачево на Закарпатье на 85-году жизни скончался главный часовщик городского ратуши Василий Дуфинец.