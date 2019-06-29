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пятница, 19 июля 2019 10:45

"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
15

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Часы городского совета приобрели за тысячу злотых
Фото: Валерий Шмаков
Часы городского совета приобрели за тысячу злотых
Часы городского совета приобрели за тысячу злотых
Часы городского совета приобрели за тысячу злотых
Часы городского совета приобрели за тысячу злотых

На ратуше города Самбор, что на Львовщине, работают часы, которым больше века. Чтобы следить за городским временем, в горсовете есть специальная должность - часовщика. С 2004-го Игорь Варивода ежедневно в восемь утра приходит запускать и, при необходимости, настраивать механизм. О работе часов рассказал корреспондентам Gazeta.ua.

"Максимум имею времени до полудня следующего дня, чтобы прийти и запустить часы, иначе гири, которые дают ход, полностью опустятся и он остановится. Вес каждой из трех гирь - 70 килограммов. Когда-то их поднимали вручную, как ведро из колодца за трос. Предыдущий часовщик установил электрические моторчики и упростил этот способ", - рассказывает 71-летний Игорь Иванович.

"Амплитуда хода деревянного маятника изменяется от атмосферного воздействия. Когда высокая влажность, материал расширяется и часы могут идти с опозданием минута-две в сутки".

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Часы, рассказывает, по заказу городского совета привезли из Чехословакии в 1885-м. Приобрели за 1 тыс. злотых. Изготовил - Людвиг Хайнц. Он в те времена также ремонтировал пражские часы, что работают еще с XV в.

"В советские времена часы не работали. В 1980-е их отремонтировал Михаил Лихвар и шли до 2003-го. Тогда зимой Михаил сломал ногу и не мог починить. Обратился ко мне, потому что вместе работали на сельхозтехнике. Я сделал тогда анкерное колесо - часы поработали 40 минут и снова остановились. Тогда заменил все втулки и работают до сих пор", - говорит Игорь Варивода.

В Мукачево на Закарпатье на 85-году жизни скончался главный часовщик городского ратуши Василий Дуфинец.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ; фото: Валерий ШМАКОВ
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