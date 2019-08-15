Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"

Показали самодельный электрический байк с двигателем на 286 "лошадок". Фото: youtube.com

В Сети показали самодельный электрический мотоцикл Streamliner с потенциалом двигателя 286 "лошадок".

Байк получил массивные и тяжелые LiFePO4 аккумуляторы мощностью 22 кВт*ч, а электрический двигатель способен выдать 200 кВт.

Из-за огромных батарей и других технических особенностей двухколесный транспорт вышел необычно долгим. Из-за этого, инженер-энтузиаст Шеа Найквист, который создал и тестирует машину, прицепил на середине корпуса два вспомогательных колесика, которые позволяют управлять мотоциклом на маленьких скоростях.

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Во время первого эксперимента Найквист смог разогнать свое творение до 30 км/ч. В следующих тестах он решился на 130 км/ч. При этом мотоциклист даже решил убрать вспомогательные колеса. Сейчас его топовая предельная скорости неизвестна. Найквист говорит, что нынешний "рекорд" - всего 10% от доступной мощности для его транспорта. Он уверен, что сможет в перспективе установить абсолютный рекорд скорости среди электромобилей.

Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Curtiss Motorcycles создала электробайк Psyche, и собирается втереть нос "Харлею".