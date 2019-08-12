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понедельник, 12 августа 2019 13:52

У Harley-Davidson появился конкурент и уже тянет его себе за пояс

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У Harley-Davidson появился конкурент и уже тянет его себе за пояс
В Harley-Davidson появился конкурент. Фото: bhamnow.com

Компания Curtiss Motorcycles создала электробайк Psyche, и собирается втереть нос "Харлею".

Американская компания Confederate Motorcycles, основанная в 1991-м, снискала себе славу и признание благодаря мощным байкам с кубатурными бензиновыми двигателями и особым дизайном.

В 2017-м мануфактура объединилась с Zero Motorcycles и объявила о переходе к выпуску электрических мотоциклов под новым брендом - Curtiss Motorcycles. Psyche - серийное творения новой марки.

Сначала Curtiss радовала публику концептами своей будущей новой линейки. Сначала миру был представлен мотобайк Zeus с планом дебюта в 2020 году за $75 тыс.

Затем компания представила вторую модель - Hades. Мотоцикл собираются вывести на рынок в следующем году и будет стоить он не меньше Zeus.

Последняя премьера может претендовать на звание "неожиданности". Во-первых, компания представила серийную модель, а не концепт. Во-вторых, электрический байк уже можно заказать и стоит он будет значительно меньше, чем Zeus и Hades - $30 тыс.

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Поводом этого дебюта мог стать выход на рынок электрического байка Harley-Davidson LiveWire. Основатель Curtiss Motorcycles сказал, что собирается утереть нос "Харлею".

Чтобы заявления Curtiss были обоснованными, электрический байк сконструировали с двумя двигателями на выбор: 48 или 96 лошадиных сил. Батарея позволяет преодолевать на одном заряде до 260 км.

Psyche опережает "Харлей", по крайней мере, по большему диапазона автономного пробега, согласно озвученным характеристикам производителей.

Psyche на $300 дороже LiveWire. Электрический байк от Curtiss существенно проигрывает своему конкуренту из-за времени. Сейчас Harley-Davidson каждый желающий может заказать и получить уже до конца года. Psyche надо ждать до 2021-го. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Компания Curtiss представила электромотоцикл Zeus с концептуальными батареями в стиле двигателя V8.

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