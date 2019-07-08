241 км/ч и V-образный электродвигатель: представили экологический мотоцикл

Компания Cirtuss представила электромотоцикл Zeus. Фото: wefunder.com

Компания Cirtuss представила электромотоцикл Zeus с концептуальными батареями в стиле двигателя V8.

Мотоцикл оборудован аккумуляторам на 16,8 кВт*ч. Сколько километров он сможет проехать без подзарядок неизвестно. Производитель лишь сказал, что это будет значительно больше, чем в электрических аналогов.

Максимальная скорость Zeus составит 241 км/ч.

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Главная изюминка мотоцикла - его дизайн. Цистерноподобные батареи расположены под "V-углом", что 8 цилиндров в v-типному топливном двигателе.

Дизайнер Curtiss Джордан Корнилла говорит, что это решение позволило не только создать интересный внешний вид, но и добиться максимальной эффективности охлаждения аккумуляторов. "Нам не нужно было искать компромисс между формой и функциональностью", - сказал он.

Ориентировочно, стоимость модели составит $75 тыс. Машину планируют запустить в продажу 2020 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

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