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понедельник, 08 июля 2019 14:28

Toyota возрождает родстер MR2 "в электричестве"

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Toyota возрождает родстер MR2 &quot;в электричестве&quot;
Toyota может возродить спортивный родстер MR2 в электрическом варианте. Фото: autoblog.com

Toyota может возродить спортивный родстер MR2 в электрическом варианте.

Автомобиль заполнит пробел в модельном ряду спорткаров японской марки. Список формируют новая Supra, Toyota 86 и Celica. MR2 - завершит логический ряд. Об этом говорит президент Toyota Corporation Акио Тойода. Менеджер не уточнил, какую силовую установку получит машина.

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Марка "заявила", что в планах компании электрифицировать бренд и выпустить десять электрокаров уже до 2024 года.

Автоэксперты не исключают, что во время работы над возрожденной Toyota MR2 будет создан еще один альянс. Ведь рестайлинговую Supra японский бренд выпустил совместно с BMW, а Toyota 86 выпущена вместе с Subaru.

Компания Mitsubishi планирует возродить легендарный Lancer Evolution.

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