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четверг, 27 июня 2019 14:45

Lancer Evo возвращается с французским "сердцем"

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Lancer Evo возвращается с французским &quot;сердцем&quot;
Компания Mitsubishi планирует возродить легендарный Lancer Evolution. Фото: из открытых источников

Компания Mitsubishi планирует возродить легендарный Lancer Evolution.

11-я версия спортивного седана может получить 2.0 литровый мотор с потенциалом 296 л.с. от хэтчбека Renault Megane RS.

Вероятно, бренд использует новую технологию Mild Hybrid с 48-вольтовым стартером-генератором. Мощность силового модуля поможет достигать 341 л.с.

Возрожденная модель может получить модернизированную систему полного привода S-AWC, разработанную Mitsubishi.

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В качестве платформы для полноприводного Lancer Evo компания уже выбрала CMF-C/D F4 от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Новая страница в истории Lancer Evolution является частью плана японского бренда по восстановлению своих прежних позиций. Ранее работы над моделью пришлось приостановить из-за серьезных финансовых потерь Mitsubishi.

Релиз 10-го поколения модели прекратили в августе 2017-го, об этом сообщили на tsn.ua.

Mitsubishi Lancer Evolution - спортивная версия автомобиля японского концерна Mitsubishi "компактного" класса. Машину производят с 1992-го.

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27
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