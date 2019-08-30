Украинец переправлял контрабанду на самодельном летательном аппарате

Украинца задержали за контрабанду в Словакии. Фото: ГНСУ

В Словакии задержали украинца, который переправлял контрабанду на самодельном летательном аппарате.

"Украинские пограничники во время патрулирования государственной границы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, пограничники и мобильное подразделение начали поисковые действия, чтобы выявить место взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате соседним подразделениям и словацким коллегам ", - сообщает Государственная пограничная служба.

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Как отмечается, сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата.

"В районе Собранце, в нескольких километрах от украинского-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия и следственные действия.

В Харьковской области пограничники предотвратили перемещение контрабанды через границу с РФ. Информацию о контрабанде сотрудники оперативных подразделений получили заранее, поэтому в местах возможного незаконного перемещения товаров были выставлены пограничные наряды.