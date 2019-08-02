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пятница, 02 августа 2019 19:05

Украинец смастерил электромобиль для сына

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Украинец смастерил электромобиль для сына
На Черниговщине изобретатель собрал электромобиль для своего сына. Фото: tsn.ua

На Черниговщине изобретатель собственноручно собрал электромобиль для своего 33-летнего сына больного ДЦП.

Конструкцию электрической машины Петр Тарасенко придумал сам. Приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрического тележки к мотороллеру.

Самодельный электрокар может проехать без подзарядок около 60 километров. Максимальная скорость движения - 18 км/ч.

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Электроавтомобиль имеет яркий оранжевый цвет, светодиодную подсветку и громкий клаксон - все, чтобы сына Тараса замечали издалека.

На создание электрокара изобретателя вдохновила активная жизненная позиция сына. Парень, несмотря на болезнь, ведет активный образ жизни - занимается с детьми музыкой в ​​доме культуры и устраивает благотворительные концерты для украинских военных.

На создание авто, у мужчины ушло меньше двух месяцев и около 25 тысяч гривен. Об этом сообщили на tsn.ua.

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