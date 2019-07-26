В Украине создали купе с газогенератором, что ездит на сосновых шишках и амброзии

Автор: из открытых источников "ЗАЗ", что ездит на сосновых шишках и амброзии

Пока по миру все шире шагами движется тренд электрификации транспортных средств, в Украине возрождают забытое.

Жители Луганщины сконструировали древесный газогенератор и оборудовали им украинский автомобиль. Машина ездит на сорняках и не потребляет ни грамма бензина.

Кто создал эту "безнафтовую" версию автомобиля?

Эту машину мы сами модернизировали, - рассказывает Александр Шишов. - Лет 10 назад, мы на двоих, с братом купили "ЗАЗ" 989м за 2500 гривен. Юношами были, интересно, весело кататься по селу. Нарадовались вдоволь и поставили его в сарай.

Когда решили его усовершенствовать и почему?

Наш отец - с детства интересуется техникой, в частности мотомеханизмамы. Он даже чемпион Луганской области по мотокроссу. Папа мотоциклы раньше переделывал, но это - его первый усовершенствованный автомобиль. Однажды он попросил меня подробно изучить тему "дерево-газовой установки" для машины, зная что существует такая технология. Изучили тему, рассчитали все и начали мастерить.

Мужчины собрали необходимые детали для "деревянного" ГБО и начали строить. В основном использовали стальные трубы, баллоны из-под огнетушителей, пропановых контейнеров, бойлера и прочее.

Сколько времени ушло на модернизацию?

Определенные знания взяли из схем, которые уже давно существуют, что-то додумали сами. Мы сделали сначала саму установку, к машине ее цепляли. Нам надо было добыть газ, и чтобы он правильно горел, - рассказывает Евгений Шишов, фермер. - Мы сварили агрегат, испытали. Первые результаты нас не удовлетворили. Мы его разрезали, усовершенствовали определенные модули, что-то добавили, переделали. Повозились немного, но справились. Неделя у нас ушла, чтобы собрать эффективную конструкцию. Затем проводили немало тестов, обращали внимание на недостатки, устраняли их, оптимизировали конструкцию, модернизировали ее. "Запорожец" с такой установкой, пожалуй, единственный в Украине.

Возможно первые вспоминания о древесным газогенераторе достигают второй половины 19 века. После Второй мировой войны, в условиях уничтоженной экономики, дефицита нефтепродуктов, двигатели на дереве могли не абы как пригодиться.

Что конкретно вы применили для консруирования этого газопродуцируемого модуля?

Самый большой, центральный резервуар - сердце, источник газогенерации. Конструкция относительно проста: внутри пропановый газовый баллон, сверху бойлерный корпус. Слева - "циклон". Это филь грубой очистки. Там оседает сажа, конденсат. Справа - фильтр тонкой очистки. В "тонкий" мы засыпали керамзит. Можно и опилки. Правда тогда субстанция очищается лучше, но проходит хуже. Оба фильтровальные модули изготовлены из огнетушителей. Под капотом - ресивер, это - большой огнетушитель. В нем конденсируем запас "движущего дыма". Автор: из открытых источников "ЗАЗ", что ездит на сосновых шишках и амброзии

Что приводит машину в движение?

Газ. Тления дерева генерует дым, в составе которого и есть тот элемент, который нам нужно добыть. Если в целом: из дыма выделяем газ, очищаем его, охлаждаем и подаем на двигатель внутреннего зроряння. Машина едет как на типичном ГБО. Только у нас "дым" в роли топлива.

Влияют ли существенно погодные условия на работу модуля?

Холодная или теплая пора - разницы нет. Транспортное средство ездит при любых условиях. Главное - раскочегарить.

Александр Шишов говорит, что едва ли не единственная разница между "зимой" и "летом" - в холодное время конденсата больше. Надо чаще чистить фильтра.

Дрова должны быть сухими, и небольшими, как спички. Большие палки могут застрять в горелке, и это не будет способствовать езде.

Как вы заводите эту машину?

Процесс заведения автомобиля таков: зажигаем, раздуваем, подаем газ в двигатель, крутим стартер и машина работает, готова в путь.

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Может машина ехать исключительно на "дыму", без бензина?

Бензин мы совсем не используем. Даже заводим на газу. Холодна пора или тепла - неважно. Древесный газогенератор относительно "самодостаточный".

Какой расход "топлива" на сотню?

Примерно 3-4 ведра дров на 100 километров. Зависит от интенсивности эксплуатации.

Обкатку модуль уже прошел?

Мы уже наездили на этой нестандартной установке около 4500 километров, правда в пределах нашего населенного пункта.

Не засоряет ли этот "дым" двигатель?

Камеры сгорания этот газ не закоксовует. Пожалуй, нет ни одного бензина, который бы так хорошо выжигал свечи.

Какой скорости можно достичь благодаря этому инженерному решению?

На асфальте мы разгонялись до 70 км/ч. Если тщательнее поработать над механизматы, взять свежее узлы, агрегаты, машину, уверен - можно и быстрее. Автор: из открытых источников "ЗАЗ", что ездит на сосновых шишках и амброзии

Как насчет топлива, на чем-то типа угля может работать машина?

Нужны растения. Наверное, лучшее топливо для такого силового агрегата - древесный уголь. На нем машина может ехать очень хорошо, как на бензине. В целом, "кормить" такой агрегат можно пластиковыми бутылками, сосновыми шишками, правда они быстро загрязняют фильтры. Между тем, мы пробовали ездить на иве, акации. Хорошо работает автомобиль на дубе, его надолго хватает. Но можно и на сорняках. Как-то я ехал домой, стал. Сухого дерева не было. Неподалеку увидел амброзию. Заправил ею машину и поехал дальше. Каменный уголь - не пойдет, оно не дает нужного топлива для двигателя.

Можно газогенератор использовать кроме как для обеспечения крутящего момента?

Установку можно использовать для других целей, в частности обогрева салона. Например, можно врезать водяную рубашку в систему и подать ее, как паровое отопление внутрь машины. Инженеры-энтузиасты говорят, что это - идеальная машина для рыбаков, пасечников. Если заглушил двигатель, в течение минут 15 завести автомобиль снова - не проблема. Если дольше - придется разжигать заново.

Сколько нужно денег, чтобы такой модуль сделать?

Мы, в основном, бюджет использовали на сварочные электроды. Килограмм 5 пошло. В общем, если иметь необходимые материалы, в частности баллоны, емкости, трубы, тысячи в 2,5 гривен уложиться можно. Конечно, кроме того, нужен сварщик и машина-основа. Автор: из открытых источников "ЗАЗ", что ездит на сосновых шишках и амброзии

Можно ли спрятать установку внутри транспортного средства?

Да. Был бы у нас типичный седан - мы бы спрятали это все в багажник. На этом "Запорожце" багажник спереди. Мы не захотели это все туда монтировать.

Сейчас изобретатели свой "ЗАЗ" продают и планируют развивать свои инженерные решения. Мужчины говорят, что по объявлению о продаже много звонят. В основном - интересуются самым изобретением.

Кто спрашивает о вашем автомобиле?

Немало скептиков, некоторые не верят что такой механизм работает. Звонили из Киева, говорят, что коллекционируют такие машины. Мол, у них уже есть "ЗАЗ"-ик на 500 лошадиных сил, хотят и наш приобрести, и сделать из него экспонат.

Александр Шишов говорит, что реконструированный "Запорожец" - не единственное их полезное изобретение. В частности, они смастерили даже летательный аппарат.

Мы сами сделали "паролет". Купили пароплан, вытесали винт. Благодаря модернизациции мотоблока, хоть он по прямому назначению и для обработки земли - получили силовой агрегат, который помогает подняться в небо. Сначала мы пробовали использовать китайский двухтактный двигатель, но не хватило мощности. Финальная версия - 4-тактное "сердце" из бензинового "мотокрота". К двигателю приспособили винт. Цепляем его с парусом за спину и можно в полет.

На очереди изобретателей - трактор Т40. Теперь мужчины хотят и тяжелую сельскохозяйственную технику перевести с солярки на дрова.

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