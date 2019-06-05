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среда, 05 июня 2019 18:46

Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
10

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Самоходный опрыскиватель "Водолей" украинского производства
Фото: Богдан Пихачек
Зона развлечений "Агро-2019"
Зона развлечений "Агро-2019"
Кроме железных коней на "Агро-2019" есть еще и натуральные

Более 1000 участников из 17 стран приехали в столицу чтобы продемонстрировать новейшие технологии, технику, различные орудия труда и даже животных. В Киеве началась международная агропромышленная выставка "Agro-2019", она проходит в национальном комплексе "Экспоцентр Украины", по улице Академика Глушкова 1.

Перед центральным входом в выставочный центр выставили разнообразные образцы современной техники - тракторы, бульдозеры, прицепы и многое другое.

Среди множества причудливых машин стоит автомобиль с кузовом голубого цвета. От других тракторов он отличается тем, что похож больше не на типичный современный тяжелый транспорт, а на смесь одного из первых серийных автомобилей Ford T и реактивной системы залпового огня.

"Это - самоходный опрыскиватель"Водолей". Машина предназначена для внесения жидких и сухих удобрений на землю, - рассказывает инженер "Энергомехкомплект" Роман Тонкоголос. - Авто сконструировано для работы на мерзло-талом грунте, в частности ранней весной, когда никакая другая техника заехать в поле не может.

"Водолей" способен двигаться по посевам без ущерба для растений. Специфика конструкции минимизирует шанс сесть на болоте. Весит этот опрыскиватель около 1,5 тонн. Гусеничный транспорт, как пример, по мерзло-талом не пойдет - утонет ".

Трактор оснащен японским 2,4-литровым двигателем внутреннего сгорания Kubota с турбонаддувом. Потребляет около 200 грамм топлива на гектар. Авто оборудовано топливным баком на 40 литров. Передние тормоза - дисковые, задние - барабанные. Едва ли не основная особенность "Водолея" - колеса. Основа - это трубный каркас, на который установлены камеры высотой в половину человеческого роста.

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"Почем такой?" - спрашивает человек, накрытый зеленым дождливым плащом.

"65 тысяч долларов. Это за опрыскиватель с разбрасывателем жидких удобрений. Рассеивающий модуль для сухих стоить еще 10 тысяч долларов. Но если брать полный комплект - сделаем скидку, - отвечает Роман Тонкоголос и продолжает. - Обычно этот "Водолей" используется при температуре -5. По снегу - легко "ходит". К нам даже охотники обращаются, интересуются этим продуктом.

Хотя колеса и похожи на обычную камеру, но достаточно крепкие и выносливые. Толщина резины - около 30 мм. Сено, солома, шипы подсолнечника - не страшны для них. Давление в камере относительно невысокое, обычно накачиваем до 0,5 атмосферы.

Этот опрыскиватель разработан как аналог беларусской "Росы". Правда наш - лучше, оптимизированее. Благодаря гидроприводу, которыми мы оснащаем машины, наш механизм способен вылить на поле вдвое больше жидкости по сравнению с конкурентами. Это позволяет вносить эффективнее удобрения и увеличить урожайность на 25-30%".

Самоходный опрыскиватель "Водолей" изготавливают на запорожском заводе "Энергомехкомплект". Эту модель конструируют уже около 5 лет и выпускают около 20 машин в год. На 2019-й запланировано производство 25 единиц такой техники. Сейчас завод выпускает модели с 1,5 и 2,4-литровыми дизельными силовыми агрегатами.

ХХХІ международная агропромышленная выставка "Агро-2019" продлится до 7 июня. Все желающие могут посетить НК "Экспоцентр Украины", где происходит мероприятие. Гостей ждет множество мощных механизмов, развлекательные программы, уличная еда и погружение в атмосферу достижений, над которыми человечество трудилось веками.

С 4 по 7 июня в Киеве состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД "Промфининвест" при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории Национального Комплекса "Экспоцентр Украины" около 1300 компаний из 15 стран мира.

Автор: Богдан Пихачек
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Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

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