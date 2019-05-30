4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"

С 4 по 7 июня в Киеве состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД "Промфининвест" при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории Национального Комплекса "Экспоцентр Украины" около 1300 компаний из 15 стран мира.

В столице Украины 4-7 июня состоится Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"

В этом году Генеральным спонсором "АГРО-2019" выступает компания "ТОТАЛ Украина", которая входит в четверку крупнейших нефтегазовых компаний мира, официальным спонсором компания - Corteva Agriscience ™, единственная в мире большая научно-исследовательская компания, занимающаяся исключительно сельским хозяйством и предоставляет производителям наиболее сбалансированный портфель продуктов: высококачественные семена, инновационные средства защиты растений, сервисы и цифровые решения. Размещает участников и гостей: FAVOR PARK HOTEL.

"Агро-2019" - за долго зарекомендовал себя, как культовое мероприятие, сейчас он позиционирует себя - "больше чем агровыставка" - это крупнейшее агропромышленное событие в Украине и Восточной Европе, которое выступает эффективной платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций, премьерных показов во всех отраслях АПК Украины. Программа выставки предусматривает ряд деловых мероприятий, обеспечивающих открытый диалог между частным бизнесом и государством, ассоциациями и иностранными представителями. При этом украинские производители смогут напрямую наладить контакты с представителями стран-лидеров мирового аграрного сектора.

Основой деловой части "Агро-2019" станет конференция "Агро 4.0", которая станет составной частью "Украинской экспортной недели".

Основными тематическими направлениями экспозиции "Агро-2019" станут ЕкспоАгроТех, Агротранспорт и логистика, Биотопливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Растениеводство и агрохимия, Organiс, ЕквиСвит, Современный фермер, Eco House.

Экспозиция сельхозтехники, посевного материала, средств защиты растений и удобрений будет включать более 1000 компаний из разных стран мира. Изюминкой "Агро-2019" станут тематические павильоны производителей из США, Канады и Китая.

Раздел "Животноводство" будут представлять более 60 хозяйств с показом крупного рогатого скота, свиней, овец, баранов, коз, птиц, кроликов, лошадей и других домашних животных. Оборудование для животноводства широко представлены в соответствующем разделе выставки "АГРО-2019". Самые известные мировые и отечественные компании представят современное оборудование для ферм и домашних животных. Все желающие смогут заказать необходимое оборудование и обустроить собственную ферму "под ключ".

Во время выставки "АГРО-2019" будет действовать тематический стенд, посвященный выращиванию, разведению племенных коз в Украине и улучшению племенного качества животных. С этой целью впервые в Украине будет организован оценочной квалификационный Ринг племенных коз разных пород.

Всех желающих приглашаем присоединиться к Аукциону племенных животных, который состоится в рамках выставки "АГРО-2019", где все желающие смогут принять участие в открытых торгах и приобрести животных редких пород и рекомендованных для разведения в конкретном регионе. Среди лотов - племенные козы и козлы, овцы и бараны.

Кроме традиционной деловой части, которая включает практические семинары, конференции, презентации и круглые столы, программа выставки предусматривает целый ряд других интересных мероприятий. Это "Агро Авто Шоу" - автомобильный фестиваль вместе с экспозицией легковых и коммерческих авто, "AgroFoodFest" - тематический фестиваль и экспозиция ресторанов и крафтовых производителей. В этом году главный акцент сосредоточены на соревнованиях на открытом огне - "Мангальный БАТЛ", где будет выявлена лучшая ресторация, украинская "Ярмарка" товаров народного промысла и "Аукцион племенных животных", где каждый желающий получит возможность принять участие в открытых торгах и приобрести животных редких пород.

Особое внимание будет уделяться новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию, высокопроизводительным породам домашних животных, современным агротехнологиям для всех отраслей агробизнеса.

Узнать о деталях выставки, ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно по ссылке https://agroexpo.in.ua/.

Справка: В 2018 году в XXX Международной агропромышленной выставке "Агро-2018" приняли участие 1308 участников из 17 стран мира. Выставку посетили 83 000 гостей, в том числе первые лица государства, руководство АПК Украины, топ-менеджеры и специалисты предприятий АПК.