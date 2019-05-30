4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"

 
Ексклюзивы
1/5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Просмотров: 1332
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2151
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1152
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 495
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6696
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7173
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2223
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3618
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4473
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4887
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 333
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2151
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 15750
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2223
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1773
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 13:11

4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"

  Комментировать

С 4 по 7 июня в Киеве состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД "Промфининвест" при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории Национального Комплекса "Экспоцентр Украины" около 1300 компаний из 15 стран мира.

  В столице Украины 4-7 июня состоится Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"
В столице Украины 4-7 июня состоится Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"

В этом году Генеральным спонсором "АГРО-2019" выступает компания "ТОТАЛ Украина", которая входит в четверку крупнейших нефтегазовых компаний мира, официальным спонсором компания - Corteva Agriscience ™, единственная в мире большая научно-исследовательская компания, занимающаяся исключительно сельским хозяйством и предоставляет производителям наиболее сбалансированный портфель продуктов: высококачественные семена, инновационные средства защиты растений, сервисы и цифровые решения. Размещает участников и гостей: FAVOR PARK HOTEL.

"Агро-2019" - за долго зарекомендовал себя, как культовое мероприятие, сейчас он позиционирует себя - "больше чем агровыставка" - это крупнейшее агропромышленное событие в Украине и Восточной Европе, которое выступает эффективной платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций, премьерных показов во всех отраслях АПК Украины. Программа выставки предусматривает ряд деловых мероприятий, обеспечивающих открытый диалог между частным бизнесом и государством, ассоциациями и иностранными представителями. При этом украинские производители смогут напрямую наладить контакты с представителями стран-лидеров мирового аграрного сектора.

Основой деловой части "Агро-2019" станет конференция "Агро 4.0", которая станет составной частью "Украинской экспортной недели".

Основными тематическими направлениями экспозиции "Агро-2019" станут ЕкспоАгроТех, Агротранспорт и логистика, Биотопливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Растениеводство и агрохимия, Organiс, ЕквиСвит, Современный фермер, Eco House.

Экспозиция сельхозтехники, посевного материала, средств защиты растений и удобрений будет включать более 1000 компаний из разных стран мира. Изюминкой "Агро-2019" станут тематические павильоны производителей из США, Канады и Китая.

Раздел "Животноводство" будут представлять более 60 хозяйств с показом крупного рогатого скота, свиней, овец, баранов, коз, птиц, кроликов, лошадей и других домашних животных. Оборудование для животноводства широко представлены в соответствующем разделе выставки "АГРО-2019". Самые известные мировые и отечественные компании представят современное оборудование для ферм и домашних животных. Все желающие смогут заказать необходимое оборудование и обустроить собственную ферму "под ключ".

Во время выставки "АГРО-2019" будет действовать тематический стенд, посвященный выращиванию, разведению племенных коз в Украине и улучшению племенного качества животных. С этой целью впервые в Украине будет организован оценочной квалификационный Ринг племенных коз разных пород.

Всех желающих приглашаем присоединиться к Аукциону племенных животных, который состоится в рамках выставки "АГРО-2019", где все желающие смогут принять участие в открытых торгах и приобрести животных редких пород и рекомендованных для разведения в конкретном регионе. Среди лотов - племенные козы и козлы, овцы и бараны.

Кроме традиционной деловой части, которая включает практические семинары, конференции, презентации и круглые столы, программа выставки предусматривает целый ряд других интересных мероприятий. Это "Агро Авто Шоу" - автомобильный фестиваль вместе с экспозицией легковых и коммерческих авто, "AgroFoodFest" - тематический фестиваль и экспозиция ресторанов и крафтовых производителей. В этом году главный акцент сосредоточены на соревнованиях на открытом огне - "Мангальный БАТЛ", где будет выявлена лучшая ресторация, украинская "Ярмарка" товаров народного промысла и "Аукцион племенных животных", где каждый желающий получит возможность принять участие в открытых торгах и приобрести животных редких пород.

Особое внимание будет уделяться новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию, высокопроизводительным породам домашних животных, современным агротехнологиям для всех отраслей агробизнеса.

Узнать о деталях выставки, ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно по ссылке https://agroexpo.in.ua/.

Справка:

В 2018 году в XXX Международной агропромышленной выставке "Агро-2018" приняли участие 1308 участников из 17 стран мира. Выставку посетили 83 000 гостей, в том числе первые лица государства, руководство АПК Украины, топ-менеджеры и специалисты предприятий АПК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 51574
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 25317
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 15759
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 12393
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
10
 1 Просмотров: 9549
Новости компаний
Названа стоимость услуг по мойке окон в Киеве
Названа стоимость услуг по мойке окон в Киеве Просмотров: 27
Киево-Могилянская академия и ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по программной инженерии
Киево-Могилянская академия и ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по программной инженерии Просмотров: 45
Как обустроить съемную квартиру функционально и недорого
Как обустроить съемную квартиру функционально и недорого Просмотров: 198
Аналог Мертвого моря в Полтавской области
Аналог Мертвого моря в Полтавской области Просмотров: 270
Преимущества и недостатки кредита онлайн и кредита наличными
Преимущества и недостатки кредита онлайн и кредита наличными Просмотров: 153
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
Голосов: 753
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua