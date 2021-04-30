Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц

С введением карантина много украинцев осталось без работы. Наиболее оптимальным решением для них является развитие и заработок в интернете.

Есть много фриланс-сайтов, где можно стать специалистом и искать работу. Там возможно заработать. Однако по большому счету - это просто трата времени, рассказала Gazeta.ua блогер и SMM-специалист Ольга Ковальская.

Она два года успешно работает в онлайн-сфере. Имеет собственный блог, сотрудничает с другими инфлюенсерамы, зарабатывает на SMM. Имеет свой канал на YouTubе и раскручивает страницу в TikTok.

Как новичку начать зарабатывать в интернете? Что в первую очередь нужно сделать?

Автор: @kowalskaia Быстро начать зарабатывать в интернете можно, но время будет потеряно зря, говорит блогер. "Деньги ради денег" - проигрышная стратегия.

Сначала надо понять, что кем бы человек не был, какую бы не была у него профессия, он может зарабатывать в интернете. Например, ты врач - сделай блог на эту тему. Во-первых, это хорошая попытка привлечь клиентов в офлайн. Во-вторых, сможешь зарабатывать на блоге за счет рекламы или благодаря продаже медикаментов, витаминов, БАДов и тому подобное. Сейчас не надо быть айтишником, чтобы зарабатывать в интернете, это может сделать любой. Однако следует определить то, что тебе нравится. Можно попробовать месяц работать менеджером блогера, чтобы понять, твое ли это, месяц настраивать рекламу и так далее. Не стоит заниматься сразу всем. Наиболее быстро окупиться может блог. Для тех, кто хочет открывать магазин, советую сначала заниматься раскруткой блога. Люди идут на твой бренд лучше, чем просто на магазин.

Стоит ли доверять сайтам, которые предлагают заработок за перевод текстов, написание комментариев и т.д.?

Есть много фриланс сайтов, где можно стать специалистом и искать работу. Там можно заработать. Однако это просто трата времени. Никакой перспективы нет. Человек не получает удовольствия от этой работы, не приобретает знаний и опыта, а машинально выполняет монотонную работу. Как подработка, возможно, но не для реальных заработков. Работа должна приносить удовольствие и иметь смысл.

Никакой перспективы нет

Какие профессии сейчас востребованы в интернет-сфере? Какие из них можно овладеть максимально быстро и из дома?

SMM - ведение страниц брендов, таргетолог - настройка рекламы в соцсетях, создание чат-ботов - в Telegram, создание бренда для кого-то, сториз-мейкер - дизайн историй в Instagram, фотограф, контент-менеджер - написание текстов, монтажер. Работы много, специалистов ищут каждый день. Но всему надо учиться и приобретать навыки. Никто не возьмет на работу человека без знаний. В свободном доступе сейчас есть курсы, видео, мастер-классы, где учат всем тонкостям этих профессий. Платные курсы - не очень дорогие, как правило. Странная тактика - гнаться за легким заработком. Для любого результата надо выделять время, деньги и усилия, а иначе - ничего не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники воруют деньги с карт во время онлайн-шоппинга: как уберечься

Сколько минимально можно заработать, если работать в интернете за месяц? Сколько максимально?

Минимально - можно хоть бесплатно работать. А можно за один проект и $1000 заработать, если это объемная работа, продвижение бренда. Если ты блогер, то можешь выставлять ценник за рекламу в зависимости от количества подписчиков и охватов - просмотров. Также все зависит от целевой аудитории. Если у тебя блог о бизнесе, то подписаны на тебя люди с хорошим достатком. Заказать рекламу в этом случае могут клининговые службы, например, которые ориентированы на этот сегмент аудитории. Если ты мама в декрете, то тебя не будут просить рекламировать алкоголь.

Как раскрутить свою страницу в Instagram?

Здесь есть два варианта. Или ты уже звезда и тебя подписываются, или ты настраиваешь продвижения в других блогеров. Покупаешь у них рекламу и на тебя подписываются. Прежде всего, нужно определиться с тематикой блога. Дальше - снимать крутой контент, минимум 20 сториз в день, 3 поста в неделю, делать контент для привлечения внимания - интриги, сценарий. Для блога надо выделять не менее 3-4 часов в день. Кроме этого, сториз стоит делать разнотипными. Например, разговорная, картинка, во весь рост, танцы под музыку, крутые видео - и так по очереди. Сейчас в Instagram все постепенно меняется, идут на натуральность, настоящая жизнь без приукрашивания. Стоит делать содержательный контент, чтобы подписчики могли что-то взять для себя. Люди устали от красивых картинок и хотят трешачка, голых эмоций. Ценится качественный и необычный монтаж, он сейчас также в трендах.

Автор: pixabay.com Для раскрутки в TikTok надо снимать много видео каждый день.

Как раскрутить свою страницу в TikTok?

Самое главное - это снимать много видео и регулярно. Чем более странное видео, тем больше людей его посмотрит. Контент должен быть интересным и необычным. Для того, чтобы понять формат этой соцсети стоит просто несколько дней посмотреть видео и все станет понятно. Мои первые 6 тысяч подписчиков пришли тогда, когда я сняла видео с незавершенной концовкой. За лайки пообещала снять продолжение. Зарабатывать там можно так же на рекламе или на продвижении новых песен. Звезды выпускают трек и платят блогеру, чтобы он ее раскрутил в TikTok. Говорят, что скоро будут платить за просмотры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От бухгалтера до дизайнера: 7 вакансий для тех, кто не хочет возвращаться в офис

Как зарабатывать в этих сетях? Сколько должно быть подписчиков, чтобы тебя обратили внимание рекламодатели?

Мне предлагали сделать рекламу уже тогда, когда имела 3 тысячи подписчиков в Instagram. А есть блогеры, в которых 50 тысяч и им не пишут. Важно, насколько твой блог живой и интересный, насколько круто подаешь информацию, сколько людей смотрят твои сториз ежедневно. Стоимость рекламы зависит от количества подписчиков. У меня цена за продвижение в сториз 600 гривен, у блоггеров-миллионников может быть больше $1000. Покупаешь рекламу - и есть подписчики

Как за короткий срок привлечь на свою страницу много подписчиков?

Если много денег у человека, то это быстро. Покупаешь рекламу - и есть подписчики. В известных блоггеров - от 10 тысяч гривен и выше. Но берут на рекламу не всех, а то, что ближе, что могут прорекламировать. Можно быстро привлечь подписчиков с помощью гивов - розыгрышей. Однако так же после окончания конкурса можно и потерять людей. Ведь они подписываются не ради твоего контента, а для того, чтобы просто поучаствовать. Так падают охвата и просмотры, которые очень важны для продажи рекламы.

Автор: pixabay.com Блогеры должны работать не менее 4 часов в день, чтобы достичь успеха.

Какая соцсеть более перспективная, на какую лучше делать ставку?

Следует начинать с TikTok, если есть желание без затрат раскручиваться. Чтобы раскрутить блог в Instagram, можно начать с TikTok. Оттуда подписчики будут переходить на основную страницу. Магазины и бренды также заходят в эту соцсеть и привлекают клиентов.

Как раскрутить свой канал в Youtube? Контент можно создавать дома и он будет там востребован?

На Youtube нужно постоянно снимать видео. Даже дома это можно делать. Главное выбрать близкую для себя тему. Например, человек любит кофе. Можно снять видео: "Топ-5 мифов о кофе", "Почему кофе убивает ваши зубы". Надо придумывать интересные названия и заголовки, монтировать 5-минутные ролики с красивыми картинками или нарезками. Стоит обратить внимание на обложку, которую будут видеть пользователи. Она должна быть яркой и интересной, привлекать внимание. На Youtube бесплатное продвижение

Говорят, что для раскрутки канала в Youtube надо вложить в него несколько тысяч долларов. Насколько это правда?

Нет, на Youtube бесплатное продвижение. Конечно, для того, чтобы снимать профессиональные видео надо тратить деньги. Но за раскрутку не придется платить. Видео может попасть в топ и его просмотрит больше пользователей. Но это зависит только от того, насколько ролик интересен. Это рандомно все. Однако создание видео для Youtube занимает очень много времени. Трудно монтировать, снимать, а оно может не залететь в топ.

Как начать зарабатывать на своем канале? Сколько, например, можно получить если есть 10 тыс. подписчиков, 100 тыс., миллион?

Можно включить монетизацию, если на тебя более тысячи человек подписаны. Однако от этого количества не слишком зависит заработок. Плата начисляется за просмотры. За тысячу людей, посмотревших видео, блогер заработает $0,5 и так далее.

Как выводить деньги с TikTok, Instagram, Youtube? Они "падают" на карточку, или какая система?

Автор: pixabay.com Youtube отнимает много сил и времени, ведь пользователи ценят качественные видео и интересный контент. Но для продвижения не нужно иметь много денег.

К аккаунтам в Youtube и TikTok ты подключаешь карту, куда начисляют деньги. Youtube раз в месяц присылает плату. Один известный блогер снимал интервью и потом пропал на 5 лет из сети. Он все эти годы жил за границей на монетизацию с Youtube. Ему каждый месяц приходило около $5000 за старые видео. В TikTok за прямые эфиры бросают подарки. Если популярная страница - то можно заработать. Однако пока монетизация на этой платформе не очень развита. В Instagram тебе за рекламу, как правило, на карту бросают деньги заказчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 преимуществ контекстной рекламы для вашего бизнеса

Можно ли совмещать основную работу и работу в интернете?

Да конечно. Я пока работаю с несколькими проэктам в онлайн сфере. Однако так же можно вести свой блог, когда работаешь в офисе. Главное, чтобы можно было иметь доступ к телефону. Когда работала официанткой, не позволяли доставать смартфон в зале. Поэтому не было возможности снимать и постить что-то. Ценятся сейчас тематические блоги. Круто, если человек является специалистом в своей области и рассказывает об этом подписчикам.

Как изменился онлайн-рынок с наступлением карантина, появилась ли конкуренция?

Больше людей пришли в интернет зарабатывать. Однако вместе с этим увеличился спрос на специалистов, которые могут писать, монтировать, фотографировать. Запрос есть всегда. Конкуренции я не заметила. С введением карантина больше людей начали сидеть дома, у них появилось свободное время. Поэтому хорошо можно было раскрутиться в TikTok, ведь пользователи искали, чем бы заняться без работы.

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты. В Киеве такие специалисты зарабатывают 70 тыс. Грн. За последние три года размер зарплат рос на 17% ежегодно.