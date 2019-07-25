Самодельная взрывчатка убила двоих детей

59-летнего Николая Середюка из поселка Смига Дубенского района на Ровенщине арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение принял Ровенский городской суд 16 июля.

В его летней кухне после обеда 13 июля на самодельной взрывчатке подорвались внуки жены — 13-летний Олег и 11-летняя Иванна Гончаруки. Пришли в гости к бабе с дедом, но их не было дома. Взрыв прозвучал, когда дети открыли сейф мужчины.

— Подозреваемый объяснил, что устроил ловушки для воров. Сейф был заперт, ключ от него лежал сверху на полке, — говорят в областной прокуратуре. — Дети его открыли и подорвались на одной из ловушек.

Во время обыска в доме Середюка эксперты нашли еще три самодельных устройства. Во дворе — свыше тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны.

— Это мины, гранаты, снаряды. Этого арсенала хватило бы, чтобы все село взорвать, — говорит Антон Крук из областной полиции.

Николай Середюк работал сапожником. Об его увлечении оружием знала и семья, и односельчане.

— В летней кухне его мастерская, где ремонтировал обувь. Хранил там деньги. По-видимому, и растяжку какую-то положил, — плачет жена Галина Середюк, 54 года. — Он собирал всякие старые мины, выжигал тротил, разбирал. Сдавал железо, деньги так зарабатывал. От этого и сам не раз калечился. Два года назад назад серьезно ногу травмировал.

За изготовление боеприпасов мужчину уже четыре раза привлекали к уголовной ответственности. Каждый раз получал условное наказание, потому что добровольно отдавал боеприпасы. В последний раз его судили пять лет назад.

— У меня дома были уже три кражи. Крайняя — в 2017-м. Вынесли все, что могли, — рассказывает Середюк во время судебного заседания. — Поэтому сделал ловушки для воров. Сначала проэкспериментировал — взрыв был несильным, только шума наделал. Поэтому для меня непонятно, почему в этот раз так мощно сработало и погибли дети.

С детьми попрощались в поселке 15 июля. Мальчика разорвало взрывом, уцелели лишь ноги. Поэтому его хоронили в закрытом гробу. У Гончаруков осталась 15-летняя дочь.

За гибель детей, хранение и изготовления боеприпасов мужчину могут заключить в тюрьму пожизненно.