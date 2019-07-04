На детской площадке взорвалась граната

1 июля около 20.00 в селе Пашена Балка на Днепропетровщине в руках 16-летнего Александра Гаркуши разорвалась граната. Травмированы еще пятеро детей, которые были рядом с ним. Это - 12-летний Максим Михальчук и его 4-летний брат, 5-летний Александр Редько, 12-летняя Юлия Сиренкова и Тимур Ибрагимов, 8 лет.

В тяжелом состоянии 5 и 16-летний Александры. Остаются в реанимации детской областной больницы. У остальных детей - состояние средней тяжести, они в травматологии. 4-летнего мальчика родители уже забрали домой.

Александр Гаркуша - сын ветерана АТО. Окончил первый курс военного лицея. Отец братьев Михальчуков - Валерий - тоже атовец, занимал командирскую должность.

- В селе говорят, что гранату нашел Максим. Принес на площадку. Запала не было. Так дети начали поджигать ее спичками. Тогда и рвануло, - рассказывает 61-летняя Ирина Селезнева, секретарь Горьковского сельского совета, куда входит Пашена Балка. - Саша Гаркуша еще успел отцу позвонить. Сказал, что ему оторвало пальцы на левой руке. В шоке побежал домой. По дороге его увидела местная волонтер, которая в АТО ездит. Оказала первую помощь - остановила кровь, обезболила, потому что "скорая" ехала минут 40, - добавляет Ирина Владимировна. - Мама Саши Редько стояла недалеко от площадки. Не знаю, как она допустила, чтобы сын со старшими играл на дороге. Эти два парня тяжелые, осколки прошили внутренние органы. Максиму осколком задело живот, сломана нога, посекло руку. У Юли контузия. Она возвращалась из магазина, ходила за мороженым. Увидела, как ребята что-то там делают. И себе стала заглядывать. Она тоже из семьи атовца. Взорвалось напротив двора ее бабы. Успела закрыть лицо руками, но вся левая сторона в точку. Тимуру зашили левую ногу ниже колена, сильно испугался. Плакал все время.

Взорвалась подствольная осколочная граната ВОГ-25, по предварительным данным. Окончательно - установит экспертиза. Это поможет выяснить происхождение боеприпаса. Полицейские обыскали дома атовцев.