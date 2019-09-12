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пятница, 13 сентября 2019 07:01

Дом Анатолия Димитрова обстреляли среди ночи

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10 сентября около 2:30 обстреляли дом и автомобиль председателя Малинской объединенной территориальной громады Ривненской области 44-летнего Анатолия Димитрова.

Дома был с женой и тремя детьми — 6, 13 и 18 лет. Никто из них не пострадал.

— Было четыре выстрела. Две пули попали в лобовое стекло "Рено Сценик", другие в дом — у окна и в окно чердака, — рассказывают в полиции. — С места происшествия изъяли четыре гильзы калибра 7,62 миллиметра и обломки деформированной пули.

Анатолий Димитров не знает, кто мог такое сделать. Угроз не получал.

— У меня такая должность, что всем не угодишь. Какие-то недовольства от людей приходилось слышать, но за такое не стреляют, — говорит Анатолий Евстафьевич. — Не могу представить, кому это было выгодно. Надеюсь, следователи разберутся.

Дело расследуют как покушение на убийство.

Автор: Анна БОВА
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Дата
13
сентября

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